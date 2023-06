Tiểu thư ngang ngược gây ức chế trên màn ảnh Việt

Nhân vật Mai Anh do diễn viên Minh Thu đảm nhận trong phim "Nơi giấc mơ tìm về" đang bị khán giả phản ứng.

Sau 13 tập lên sóng, bộ phim Nơi giấc mơ tìm về (đạo diễn Trịnh Lê Phong) vẫn chưa tạo được hiệu ứng. Trên fanpage phim, tác phẩm có lượt tương tác và bình luận thấp. Một bộ phận khán giả cho rằng phim kém sức hút do nhiều yếu tố - kịch bản chưa đủ hấp dẫn, thiếu điểm sáng diễn xuất. Các nhân vật của NSND Lê Khanh (vai bà Lan), Lãnh Thanh (Gia An), NSƯT Đỗ Kỷ (ông Kình), Việt Hoa (Phương), Minh Thu (Mai Anh) đều chưa gây ấn tượng.

Chưa kể, vai Gia An và Mai Anh đang nhận phản ứng trái chiều. Trong vai thiếu gia, Lãnh Thanh bị nhận xét tạo hình không phù hợp, lộ nhược điểm đài từ. Còn Mai Anh - bạn gái cũ của Gia An - được xây dựng là một tiểu thư nhà giàu, tính cách ngang ngược, tùy hứng, kênh kiệu, tính chiếm hữu cao. Theo lý giải trong kịch bản, Mai Anh là con của gia đình xã hội đen, không thiếu tiền nhưng thiếu thốn tình cảm. Vì thế, khi yêu Gia An, cô dành mọi thứ cho anh, thậm chí không ngại đeo bám.

Không chấp nhận chia tay, Mai Anh xin vào công ty thực phẩm sạch của gia đình Gia An làm việc và được bà nội (bà Lan - Giám đốc) chấp nhận. Nhân cơ hội này, Mai Anh kiểm soát Gia An mọi lúc mọi nơi, liên tục ghen tuông với Phương, thư ký của bà Lan. Cách hành xử của Mai Anh bị cho là ngang ngược đến vô lý. Cô từng lén lút thuê xã hội đen đến công ty để dằn mặt Phương: "Nếu chị còn mon men đến gần Gia An thì đừng có trách, tôi không tha cho chị đâu".

Mai Anh kiểm soát Gia An dù đã chia tay.

Trong một phân cảnh, Mai Anh xông vào xô đẩy Phương ngay trước cổng công ty chỉ vì nhìn thấy cô đi cùng Gia An. Mai Anh quát lớn: "Sao chị suốt ngày đi theo Gia An nhà tôi thế nhở. Cả công ty ai cũng biết em là bạn gái của anh, chị ta chỉ là trà xanh thôi".

Khi vô tình va vào một nhân viên nữ tại văn phòng, Mai Anh tức giận hét: "Không có mắt à. Làm gì ở công ty giờ này chưa về. Nhìn là biết không tin tưởng được rồi". Sau đó, cô suýt lao vào xô xát với đồng nghiệp.

Đối với những người thân thiết xung quanh Mai Anh, họ cũng luôn phải nhún nhường và chịu đựng tính xấu của cô. Mai Anh lúc nào cũng sửng cồ, đập phá đồ đạc, dùng giọng điệu ra lệnh, làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ.

Khán giả bày tỏ ức chế với tính cách và thái độ của nhân vật này. Họ cho rằng hình mẫu nhân vật tiểu thư cá tính, nổi loạn, thích làm tâm điểm vốn không phải chưa xuất hiện trên màn ảnh. Cái khó của dạng nhân vật này là vẫn cần có nét tính cách đáng yêu, thú vị trong đó để "kéo" khán giả lại. Và điều này chưa thấy ở Mai Anh.

"Vai người yêu cũ khó chịu thực sự", "Sao cứ đeo bám bạn trai cũ vô lý thế nhỉ", "Cư xử vô duyên, hống hách quá", "Chiếm hữu cao thì khả năng mất càng cao"... là những bình luận từ người xem. Bản thân Minh Thu cũng cho biết khi đọc kịch bản, cô cảm thấy ghét vai diễn của mình.

Ở những diễn biến sắp tới của phim, nếu nhân vật Mai Anh không có sự thay đổi, nhiều khả năng vai diễn sẽ bị tẩy chay và càng ảnh hưởng chung đến tác phẩm vốn đang bị mờ nhạt.