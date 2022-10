‘Tiểu thư lừa đảo’ Anna vẫn tiêu hoang sau khi ra tù

Anna Sorokin, người đóng giả làm nữ thừa kế giàu có ở châu Âu để lừa đảo giới thượng lưu Manhattan, đã được phóng thích sớm và có mục đích ở lại Mỹ để xây dựng sự nghiệp.

Anna Sorokin đến tòa án hôm 11/10 tại New York. Ảnh: Yuki Iwamura/AFP.

Có lẽ điều đáng tin cậy duy nhất về cuộc đời của Anna "Delvey" Sorokin là loạt phim Inventing Anna mô tả lời nói dối đã đưa cô gia nhập giới thượng lưu New York với tư cách là một nữ thừa kế giàu có ở châu Âu.

Phần còn lại của cuộc đời cô có thể là sự thật hoặc có thể không đúng hoàn toàn, bao gồm cả những câu chuyện do Sorokin (31 tuổi) kể trong các cuộc phỏng vấn sau khi được ra tù.

Sau gần 4 năm ngồi sau song sắt vì tội lừa đảo và 17 tháng nữa trong trại giam nhập cư, Anna Sorokin là bằng chứng sống cho thấy nhiều người không dễ dàng thay đổi. Sorokin, người hiện bị quản thúc tại gia, đang tận dụng tối đa thời gian ngồi tù, điều cô xem như một bước lùi nhỏ trong sự nghiệp, hơn là một hình phạt cho tội ác mình đã gây ra.

Cuộc sống thay đổi

"Khi tôi nhìn thấy dòng tiêu đề 'người đàn bà lừa đảo, người thừa kế giả mạo', tôi hoàn toàn không thấy mình là như vậy", cô nói với The New York Post.

"Tôi chưa bao giờ nói cho ai biết mình có bao nhiêu tiền. Tôi không bao giờ giả vờ làm bất kỳ ai. Ai đó cho rằng tôi có tất cả số tiền này chỉ vì tôi đang làm việc trong dự án (thành lập một câu lạc bộ tư nhân và quỹ nghệ thuật). Tôi cảm thấy như đó là vấn đề của họ".

Anna Sorokin tại phiên tòa xét xử tại Tòa án Tối cao New York vào ngày 25/4/2019. Ảnh: Richard Drew/AP.

Một phiên bản ít che đậy hơn của Sorokin lộ diện trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, một ngày sau khi cô bị kết án vào năm 2019. "Tôi thực sự không cảm thấy có lỗi".

Sau khi ra tù, cuộc sống của "tiểu thư lừa đảo" có nhiều thay đổi. Đầu tiên, cô chắc chắn không thể tiếp tục sử dụng họ Delvey mà phải quay lại với danh tính thật.

Từ những dãy phòng khách sạn sang trọng ở Manhattan, Sorokin giờ đây trở về với căn hộ trên tầng 5 trong khu chung cư ở East Village.

Căn hộ có một phòng ngủ và các tiện nghi cơ bản. Theo The New York Post, bất động sản này được niêm yết với giá 4.250 USD /tháng, mức giá thuê trung bình ở New York sau đợt giá cả tăng cao ngất ngưởng do lạm phát.

Thói quen không đổi

Trên tầng thượng của nhà mới, Sorokin tham gia chụp ảnh cho các nhãn hàng khác nhau vì thời trang vẫn luôn là niềm đam mê của cô.

Mục tiêu trước mắt của Sorokin là tránh bị trục xuất sang Đức. Cô quyết tâm ở lại Mỹ, nơi mà cuộc sống không hề rẻ. Dù cuộc sống sau khi ra tù đã thay đổi, "tiểu thư lừa đảo" vẫn giữ nhiều thói quen, đặc biệt là cách xài tiền.

Khi đến tòa án hôm 11/10, Sorokin gọi một cuốc Uber có giá 160 USD . Trong khi nhiều người dân New York đã từ bỏ việc sử dụng phương tiện giao thông này do giá cước tăng, Anna vẫn chưa sẵn sàng cho việc hạ mức sống.

Khi được các phóng viên hỏi tại sao cô không đi tàu điện ngầm, Sorokin trả lời: "Tôi không được phép sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào sao? Tôi có nên chọn đi tàu điện ngầm không? Câu trả lời là không", cô nói.

Sorokin nhận được 320.000 USD từ Netflix cho bản quyền câu chuyện của cô trong phim Inventing Anna, với sự tham gia của diễn viên Julia Garner. Nhưng phần lớn số tiền này đã được dùng để trả cho luật sư và tiền bồi thường cho nạn nhân.

"Số tiền đó đã hết trước khi tôi ra tù", cô nói với The New York Post. "New York quá đắt đỏ, thật điên rồ. Tôi phải trả 160 USD cho Uber khi đi lại ở Brooklyn".

Julia Garner đóng vai Anna Sorokin trong phim "Inventing Anna". Ảnh: Netflix.

Sinh ra ở Nga và lớn lên ở Đức với hộ chiếu châu Âu, Sorokin tin rằng cô phải xây dựng sự nghiệp ở New York. Nhưng để bám trụ ở thành phố thuộc loại đắt đỏ bậc nhất này, Sorokin hiểu rằng cô phải có tiền.

Ngay cả khi ngồi tù, "tiểu thư lừa đảo" vẫn có thu nhập nhờ bán tranh nghệ thuật. Với giá 10.000 USD cho một bức tranh phác họa cuộc sống sau song sắt, cô đã thu hút một số lượng lớn khách hàng. Một ý tưởng kiếm tiền ​​khác của Sorokin là tung ra podcast. "Không phải tất cả các ý tưởng của tôi đều là bất hợp pháp!", cô ấy nói.

Bên cạnh các hoạt động kiếm tiền, Sorokin nói rằng mình còn làm huấn luyện viên sức khỏe tâm thần, để giúp những người khác "giải quyết xung đột" trong môi trường nhà tù căng thẳng. Cô cho biết mình muốn tham gia vào việc cải tạo nhà tù.

Theo Maria Antonia Sanchez-Vallejo, phóng viên của nhật báo El País, trước mắt công chúng vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi những câu chuyện của "tiểu thư dựng chuyện" Anna. Giới truyền thông sẽ tiếp tục đeo bám Sorokin trong thời gian tới. Nhưng tương lai của kẻ lừa đảo vẫn chưa rõ ràng.

"Tốt nhất, sự thăng trầm của Sorokin sẽ tiêu biến trong sương giá của New York. Nhưng tệ nhất là, chúng sẽ bị giới truyền thông lợi dụng để phô trương sự lừa đảo. Phiên bản nào xảy ra cũng còn phụ thuộc vào quyết định của công chúng: Bị thao túng hay lựa chọn không tiếp tục tin tưởng vào những câu chuyện của Sorokin", bà Sanchez-Vallejo viết.