Tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục đầu tháng 6, làm gì để tiết kiệm?

Nắng nóng gay gắt những ngày đầu tháng 6 khiến việc tiêu thụ điện năng tại miền Bắc và miền Trung tăng cao kỷ lục, các giải pháp tiết kiệm điện đang được nhiều gia đình quan tâm.

Theo số liệu của trung tâm khí tượng thủy văn, những ngày gần đây, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung liên tục tăng cao, nhiều nơi nhiệt độ lên hơn 40 độ và dự kiến tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới.

Nắng nóng gay gắt lên tới trên 400C tại miền Bắc và Hà Nội làm tiêu thụ điện tăng đột biến. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 1/6 tiếp tục lập kỷ lục mới với 880,3 triệu kWh - tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020 và hơn 15% so với trung bình tuần trước đợt nóng. Các thiết bị trên lưới điện đã phải liên tục vận hành trong tình trạng đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện.

Với các hộ gia đình, tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài khiến mức độ tiêu thụ điện tăng cao, chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát, nhất là máy điều hòa. Theo các chuyên gia kỹ thuật điện, những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa trong gia đình có thể chiếm đến 60-65% tổng lượng điện năng tiêu thụ. Hơn nữa, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến học sinh các cấp tạm dừng đến trường, nhân viên nhiều công ty được phép làm việc tại nhà, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt càng tăng nhanh.

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày đầu tháng 6. Ảnh: Shutterstock

Để giảm tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến nghị người dân hạn chế sử dụng các thiết bị, đặc biệt trong giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể buổi trưa từ 11h30 đến 15h, buổi tối từ 20h đến 23h. Ngành điện lực phải huy động nguồn từ nhiều nhà máy điện, thậm chí huy động cả nguồn điện chạy bằng dầu với mức chi phí cao.

Muốn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng, người sử dụng điện cần lưu ý cách thức sử dụng hợp lý. Như với điều hòa, mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C. Với mức nhiệt ngoài trời cao việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà gây tốn điện, hại máy và không bảo đảm sức khỏe. Trong trường hợp chưa đủ mát, người dùng bật thêm quạt gió kết hợp sẽ giúp tiết kiệm khoảng 2-3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn.

Ngoài ra, việc không thường xuyên vệ sinh điều hòa cũng là nguyên nhân gây lãng phí điện năng. Sau một thời gian sử dụng, các lưới lọc gió và hốc đẩy gió lạnh thường bị bẩn, thậm chí rêu mốc khiến máy lạnh hoạt động kém hiệu quả, tốn điện, gây hại sức khỏe. Điều hòa sau thời gian dài sử dụng, cả giàn nóng và giàn lạnh đều có các lá tản nhiệt bị mềm, trong khi gas lạnh có thể bị hao hụt, dầu máy bị bẩn cũng như các chi tiết cơ khí bị mài mòn. Hiệu quả làm lạnh có thể bị giảm 10-15%.

Sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp giảm tiêu thụ điện năng. Ảnh: Shutterstock

Với tủ lạnh, nên hạn chế đóng mở tủ lạnh thường xuyên, mỗi lần đóng mở nhanh để hơi lạnh không thoát ra ngoài quá nhiều. Ngoài ra, bạn cần chỉnh nhiệt độ vừa đủ để sử dụng vì cứ lạnh hơn 10 độ C là tốn thêm 25% điện năng. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra đệm cao su ở cửa tủ lạnh, bởi nếu hở, bộ phận nén khí của tủ sẽ phải làm việc nhiều gây tốn điện.

Các thiết bị như máy tính, TV, cục sạc điện thoại, lò vi sóng... khi đã tắt cũng tiêu tốn điện năng, nên cần rút nguồn khi không sử dụng. Nếu có điều kiện, các gia đình có thể thay thế thiết bị điện tử đã cũ/hỏng bằng thiết bị thế hệ mới tích hợp công nghệ Inverter, hay các bóng đèn chiếu sáng LED tiết kiệm điện...

Khách hàng có thể tra cứu lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trên website/app EVN.

Ngoài ra, trang bị thêm nhiều cây xanh trong nhà cũng giúp làm mát bầu không khí. Một chậu cây xanh đặt ở gần cửa sổ hướng đón nắng sẽ như một bức màn chắn ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng. Giữa tiết trời nóng bức 38-40 độ C, những chậu cây xanh sẽ là “liều thuốc giải nhiệt” cho không khí cũng như tinh thần của cả gia đình, làm dịu bớt tác động của ánh nắng gay gắt chiếu vào nhà.

Để có cách sử dụng, quản lý điện năng tiêu thụ hợp lý, mọi người dân đều có thể sử dụng một số công cụ theo dõi, ước tính sản lượng điện năng do EVN cung cấp. Công cụ ước tính sản lượng điện năng được EVN được vào sử dụng từ ngày 2/5 tại đây. Công cụ trên nền web này sẽ giúp người dân, khách hàng dễ dàng tính toán, quản lý lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện. Qua công cụ tính toán, các khách hàng sử dụng điện có thể chủ động ước tính điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình.

Mọi khách hàng sử dụng điện có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ qua các app CSKH, hoặc website CSKH của các tổng công ty điện lực. Mọi thắc mắc liên quan đến điện năng, khách hàng gọi trực tiếp đến các tổng đài CSKH của EVN để được giải đáp và giải quyết 24/24h. Độc giả có thể tìm kiếm và download các app CSKH của điện lực trên ứng dụng Google Play, App Store.

Thông tin về website, hotline và app của các trung tâm CSKH tổng công ty điện lực các miền.

Với các công cụ hiện nay do EVN cung cấp, khách hàng có thể kiểm soát, quản lý lượng điện năng tiêu thụ của gia đình mỗi ngày từ đó có phương án và cách thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.