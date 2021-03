‘Tiểu tam’ Han So Hee được khen xinh đẹp trong bộ ảnh mới

Sau vai diễn "tiểu tam", năm 2021, So Hee tái xuất với khán giả qua 2 phim truyền hình gồm My Name trình chiếu trên Netflix và I Already Know của đài jTBC. Đây sẽ là cơ hội để cô khẳng định thực lực bản thân và có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.