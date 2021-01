‘Tiểu tam’ Han So Hee bị chấn thương khi quay phim

Han So Hee được đưa đến bệnh viện sau khi ngất xỉu. Công ty thông báo tình hình sức khỏe của nữ diễn viên không quá nghiêm trọng.

Ngày 22/1, tờ Sports Chosun tại Hàn Quốc đưa tin Han So Hee ngất xỉu khi đang ghi hình bộ phim truyền hình sắp tới Undercover. Nữ diễn viên bị chấn thương và căng thẳng. Nguồn tin giấu tên cho biết sau khi tạm dừng quay phim, Han So Hee được đưa đến phòng cấp cứu.

Sáng 23/1, công ty quản lý của Han So Hee là 9ato Entertainment xác nhận nữ diễn viên được đưa đến bệnh viện một ngày trước đó. Công ty trấn an người hâm mộ Han So Hee chỉ bị thương nhẹ.

“Han So Hee bị thương nhẹ khi quay một cảnh hành động. Vì sự an toàn của diễn viên, việc ghi hình bị tạm dừng. Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị vết thương”, công ty thông báo.

Han So Hee đang nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Đại diện 9ato Entertainment cho biết thêm: “Do không có lịch quay phim nên hôm nay cô ấy nghỉ ngơi. Tình hình sức khỏe của cô ấy không nghiêm trọng”.

Han So Hee sinh năm 1994, vừa qua nổi tiếng với vai “tiểu tam” trong Thế giới hôn nhân. Tháng 7/2020, cô vướng ồn ào liên quan đến mẹ ruột khi bị bà tố lừa đảo tiền bạc.

Han So Hee xin lỗi và cho biết bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Nữ diễn viên cũng ít liên lạc với mẹ.

“Đầu tiên, xin lỗi các nạn nhân khi họ phải trải qua tâm trạng hoang mang như thể đang đứng trên vách đá. Tôi không dám đếm xem có bao nhiêu nạn nhân. Nhưng tôi chắc rằng họ đang ở tình trạng không gì dễ an ủi. Tôi muốn chân thành xin lỗi những người đang bị tổn thương vì vụ việc. Tôi thành thật xin lỗi”, nữ diễn viên viết.