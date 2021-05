'Tiểu tam' có vẻ đẹp lệch chuẩn trong 'Mine'

Trước Mine, Ok Ja Yeon cũng nhận được không ít sự quan tâm với vai diễn Baek Hyang Hee - cô vợ vì uất hận chồng mà để bản thân bị ác quỷ điều khiển trong The Uncanny Counter (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ). Gương mặt "đẹp lạ" cùng biểu cảm luôn toát lên vẻ dữ tợn, điên cuồng của nữ diễn viên 33 tuổi giúp hóa thân rất ngọt vào các vai diễn có tâm lý vặn vẹo, biến thái. Khả năng diễn xuất của Ok Ja Yeon cũng được chứng minh qua các vai tương tự trong The Snob, The Uncanny Counter, Burning...