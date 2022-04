Tiểu tam cao 1,72 m trong 'Thế giới hôn nhân' bản Thái Lan

Vai chính trong Doctor Foster được giao cho Ann Thongprasom, Ananda Everedham và Patricia Good. Việc đài CH3 giao vai diễn tiểu tam cho Patricia Good gây chú ý. Trong The World of the Married (Thế giới hôn nhân), Han So Hee đảm nhận vai diễn này. Từ gương mặt mới, cô bất ngờ nổi tiếng và trở thành cái tên được săn đón trong giới phim ảnh.