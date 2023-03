Tiểu sử mới tiết lộ nhiều bí mật về tác giả điệp báo John le Carré

Cuốn tiểu sử “The Secret Life of John le Carré” do Adam Sisman viết sẽ tiết lộ những bí mật được giữ kín khi tiểu thuyết gia tình báo nổi tiếng còn sống.

Theo Adam Sisman, The Secret Life of John le Carré là một cuốn tiểu sử tập trung vào “cuộc sống riêng tư đầy sóng gió” của nhà văn trinh thám John le Carré. Cuốn sách sẽ làm sáng tỏ “một cuộc sống bị che giấu đầy bí mật, đam mê và sự phản bội”.

Tác phẩm này là phần tiếp theo của cuốn tiểu sử John le Carré đầu tiên ra mắt năm 2015, cũng do Sisman viết và Bloomsbury xuất bản.

Theo thông tin từ Sisman, cuốn tiểu sử mới này sẽ chứa đựng nhiều điều mà ông “bắt buộc phải giữ lại” từ cuốn sách trước đó khi ông Le Carré còn sống và theo sát quá trình ra mắt sách. Còn hiện tại, cuốn tiểu sử mới được xuất bản với sự chấp thuận của gia đình Le Carré và sẽ được nhà xuất bản độc lập Profile Books phát hành vào tháng 10 năm nay.

Le Carré, tên thật là David Cornwell, qua đời năm 2020, hưởng thọ 89 tuổi vì bệnh viêm phổi. Ông tạo được danh tiếng trong văn đàn thế giới về thể loại tiểu thuyết gián điệp như The Spy Who Came in From the Cold (Điệp viên từ vùng đất lạnh) năm 1963, Tinker tailor soldier spy (Trò chơi nội gián) năm 1974, A most wanted man năm 2008 hay gần đây là cuốn Spy and A Legacy of Spies năm 2017.

Sisman đã dành 4 năm để viết cuốn tiểu sử đầu tiên của mình về Le Carré. Và trong một bài chia sẻ cho tờ The Guardian, ông cho biết, mặc dù cuốn sách được “viết với sự hợp tác của chủ thể, sẽ thật khiếm nhã nếu giả vờ rằng không có căng thẳng nào giữa chúng tôi” trong thời gian đó.

Cuốn sách mới dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới. Ảnh: Harper Collins.

Nói về cuốn sách mới, Sisman cũng bày tỏ đánh giá của cá nhân ông: "Cuộc sống cá nhân đầy sóng gió của Le Carré, điều ông ấy không muốn tiết lộ nhiều trong suốt cuộc đời, chính là chìa khóa để hiểu được tác phẩm của nhà văn nổi tiếng này".

Mặc dù Le Carré là một người kín đáo, mối quan hệ tình cảm của ông với Susan Kennaway, vợ của bạn, tiểu thuyết gia James Kennaway, đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Mối quan hệ này cũng phần nào được nhiều người trong cuộc nhắc đến, được Kennaway miêu tả trong tiểu thuyết Some Gorgeous Accident, được Le Carré khắc họa phần nào trong The Naive and Sentimental và tác phẩm The Kennaway Paper được Susan Kennaway biên tập năm 1981.

Lời giới thiệu chính thức cho tác phẩm mới cũng ghi rằng: Trong khi Le Carré "dường như hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, ông ấy đã có nhiều cuộc tình trong hơn 5 thập kỷ".

Sisman nói: “Con trai của ông ấy là Simon đã đề nghị tôi giữ lại một phụ lục bí mật để xuất bản sau khi cha mình qua đời. Và The Secret Life of John le Carré dựa trên phần phụ lục đó. Phần nội dung này khắc họa cách Le Carré xử lý các mối quan hệ của ông ấy giống như hoạt động gián điệp, coi mối quan hệ với phụ nữ như thể họ là đặc vụ. Sự căng thẳng của những mối quan hệ này đã cung cấp nhiều nội dung cho các tác phẩm của ông ấy”.

Nick Humphrey, Giám đốc biên tập của nhà xuất bản Profile, cho biết The Secret Life of John le Carré là một "phép thử hấp dẫn về mối quan hệ phức tạp giữa người viết tiểu sử và chủ thể tác phẩm".

Trước đó, khi đánh giá về cuốn tiểu sử John le Carré: The Biography của Sisman năm 2015, nhà phê bình Robert McCrum cho rằng tác phẩm này là một "thỏa thuận đình chiến hấp dẫn giữa sự thẳng thắn và gian dối".

Cuốn sách đầu của Sisman cũng ra mắt trước khi ông Le Carré phát hành cuốn hồi ký của riêng mình, The Pigeon Tunnel khoảng một năm. Tác phẩm này cũng bị nhà phê bình McCrum đánh giá là chỉ giống như một “bộ sưu tập các tài liệu cũ và mới” và tương đồng với “phong cách cổ điển của Le Carré”.