Tiêu sạch 50 triệu USD tiền trúng số trong 8 năm

Trước khi qua đời vào năm 2019, Colin Weir (Scotland) và vợ dùng tiền trúng xổ số mua nhiều bất động sản, xe sang và đầu tư.

Colin Weir trúng số tiền thưởng kỷ lục vào năm 2011. Ảnh: Andrew Milligan/PA.

Năm 2011, Colin Weir (ở North Ayrshire, Scotland) trở thành chủ nhân giải độc đắc EuroMillions với trị giá 50 triệu USD , là một trong những người trúng số có giá trị lớn nhất ở Vương quốc Anh thời điểm đó. Tuy nhiên, con số này được ước tính nhanh chóng cạn kiệt sau 8 năm, theo The Independent.

Trước khi trúng số, Weir từng làm quay phim. Vợ ông, Christine, là y tá. Sau khi thành triệu phú, vợ chồng Weir chi nhiều tiền cho các bất động sản, xe hơi, đầu tư thể thao và thành lập quỹ từ thiện.

Năm 2015, tổ chức từ thiện của hai vợ chồng dính phải một vụ lừa đảo, cũng là lần thứ 3 gia đình ông Weir trở thành mục tiêu của loại tội phạm này kể từ khi trúng xổ số.

Là người ủng hộ đảng Quốc gia Scotland, ông Weir từng quyên góp cho chiến dịch của đảng này vào năm 2014 và tiếp tục đóng góp tài chính cho đảng sau đó.

Vị triệu phú còn chi bộn tiền cho bộ sưu tập xe hơi sang trọng, bao gồm một chiếc Jaguar F-Pace SUV, Bentley Arnage, Mercedes Benz V Class 2019 và Mercedes Benz E Class Estate.

Ngôi nhà Frognal House được vợ chồng Weir chi nhiều tiền để tu sửa. Ảnh: Savills.

Ngoài ra, ông cũng đầu tư vào đua ngựa, sở hữu 3 con ngựa thuần chủng tên Knighted, Felony và If You Say Run. Bên cạnh đó, ông sở hữu nhiều món đồ trang sức, nội thất và tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 260.000 USD .

Cặp vợ chồng may mắn đã chi hàng triệu USD cho bạn bè, gia đình và trẻ em khó khăn. Hai người được cho đã bỏ 6 triệu USD mua nhà cho những người bạn thân và tài trợ cho những đứa trẻ tài năng ở địa phương. Bà Christine cũng mua nhà cho 6 anh chị em của mình.

Về nơi ở, vợ chồng Weir mua một bất động sản trị giá 4,2 triệu USD tên là Frognal House ở Troon, South Ayrshire. Hai người được cho quyết định xuống tiền chỉ sau 10 phút xem nhà và chi hàng nghìn USD để cải tạo nơi này. Sau khi cặp đôi ly hôn vào năm 2018, nơi này thuộc về sở hữu của người vợ.

Một số bất động sản khác của ông Weir còn bao gồm một ngôi nhà 5 phòng ngủ bên bờ biển trị giá 1,3 triệu USD ở Ayr, được mua sau khi ly hôn. Không lâu trước khi qua đời vào năm 2019 vì suy thận, ông Weir còn mua 55% cổ phần của đội bóng yêu thích Partick Thistle.

Theo New York Post, với việc tiêu hết số tiền trúng số trong vòng 8 năm, ông Weir chi tiêu trung bình 131.900 USD mỗi tuần.