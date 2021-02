'Tiểu Lương Triều Vỹ' đi làm bồi bàn

Phạm Thực Vỹ từng được Lưu Gia Linh khen ngợi có "khí chất của Lương Triều Vỹ lúc trẻ". Tuy nhiên, do nhiều sai lầm trong cách sống, nam diễn viên mất hết sự nghiệp.

Ngày 1/2, ETtoday đưa tin nam diễn viên Đài Loan Phạm Thực Vỹ vài năm nay ít tham gia các hoạt động của giới giải trí. Anh đang làm phục vụ tại một nhà hàng lẩu.

Khán giả bất ngờ với vẻ ngoài phát tướng, xuống sắc, lộ trạng thái già nua của nam diễn viên dù mới 41 tuổi. Truyền thông Đài Loan cho rằng áp lực kinh tế khiến Phạm Thực Vỹ bỏ bê chăm sóc ngoại hình. Sau loạt bê bối đời tư, hiện tại anh không được mời đóng phim.

Người kế nghiệp Lương Triều Vỹ

Phạm Thực Vỹ sinh năm 1980, là diễn viên Đài Loan từng là ngôi sao trẻ triển vọng của màn ảnh châu Á một thời. Anh được đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ ký hợp đồng và phát triển suôn sẻ tại Hong Kong. Phạm Thực Vỹ được đạo diễn tài năng hết mực lăng xê, từng đóng vai phụ trong Happy Together, Trùng Khánh Sâm Lâm.

Phạm Thực Vỹ với vẻ ngoài quyến rũ, tài năng được đạo diễn Vương Gia Vệ công nhận.

Năm 2002, với bộ phim nghệ thuật Brave 20, anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Nantes của Pháp.

Năm 2003, anh trở thành sao hạng A nhờ thành công của tác phẩm Colour of Sound, đóng cùng Lương Triều Vỹ, Dương Thiên Hoa, Trương Chấn. Nhân vật quản đốc nhà ga của Phạm Thực Vỹ được yêu thích không thua các diễn viên chính. Nam diễn viên thể hiện tốt vai diễn thiên thần bí ẩn, vừa hài hước vừa điển trai.

Thậm chí, Lưu Gia Linh cũng phải dành lời khen "Cậu ấy có khí chất của Lương Triều Vỹ thời trai trẻ". Phạm Thực Vỹ khi đó là ngôi sao trẻ sáng giá, ngoại hình điển trai, khả năng đóng cảnh hành động tốt, đôi mắt sâu đầy cảm xúc của anh quyến rũ khán giả. Anh được gọi là "người kế nhiệm Lương Triều Vỹ".

Nam diễn viên từng có tương lai rộng mở, được so sánh với Lương Triều Vỹ, Trương Chấn.

Ba năm sau, nam diễn viên tiếp tục được khán giả yêu thích với tác phẩm thanh xuân The Best of Times.

Gã bạn trai tồi tệ nhất Đài Loan

Sự nghiệp lên cao, Phạm Thực Vỹ còn có tình yêu đẹp với nữ ca sĩ, diễn viên Vương Tâm Lăng. Cả hai gặp nhau trên phim trường The Car Is Chasing, sau đó họ tiếp tục hợp tác trong phim Thời gian tươi đẹp và trở thành người yêu. Tuy nhiên, sau 6 năm, họ gây bất ngờ khi tuyên bố chia tay.

Năm 2007, một số ảnh nóng của Phạm Thực Vỹ và Vương Tâm Lăng bị chính nam diễn viên tiết lộ. Thậm chí, anh cho biết Vương Tâm Lăng không còn trong trắng khi đến với mình. Thêm vào đó, nam diễn viên phát biểu: "Thực ra lúc đó tôi có chút thất vọng".

Phạm Thực Vỹ tung ảnh nóng với Vương Tâm Lăng và bôi xấu cô.

Hành động không đẹp của Phạm Thực Vỹ khiến người hâm mộ của Vương Tâm Lăng tức giận. Công chúng Đài Loan cũng quay lưng với nam diễn viên vì cho rằng anh không xứng mặt đàn ông, từ đó Phạm Thực Vỹ mang danh "Gã bạn trai tồi tệ nhất Đài Loan".

Năm 2019, khi trả lời phỏng vẫn của Thời báo Trung Hoa, Phạm Thực Vỹ chia sẻ lại thời điểm bị áp lực lớn từ công chúng và truyền thông: "Khi đó chỉ trong một đêm mọi người đều quay lưng với tôi. Những tình cảm yêu mến lúc trước giờ mất hết. Tôi giống như tội phạm hiếp dâm, ngay cả ý nghĩ nhảy xuống biển cũng có. Tôi rất hối hận". Sau này, tài tử còn bị đưa tin hành hung bạn gái Bành Hiểu Đông.

Sự nghiệp đổ vỡ, phải sống dựa vào trợ cấp của mẹ

Bị tẩy chay tại Đài Loan, Phạm Thực Vỹ quyết định sang Đại lục tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, do ngoại hình xuống dốc, danh tiếng bết bát, nam diễn viên khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn mới.

Cố gắng trong 7 năm nhưng Phạm Thực Vỹ không đạt được kết quả. Nam diễn viên quay về quê nhà với hy vọng mọi người sẽ quên được scandal năm xưa, cho anh cơ hội bắt đầu lại. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của anh đã qua, thị trường nghệ thuật Đài Loan lại nhỏ bé ít cơ hội. Nam diễn viên không có nhiều tiền sau khi sống tại Bắc Kinh, cuộc sống của anh rơi vào khó khăn phải nhờ cha mẹ chu cấp.

Nam diễn viên cố gắng quay lại giới giải trí nhưng không thành công.

Người duy nhất dám ký hợp đồng mời Phạm Thực Vỹ làm việc là Trương Chí Bằng với lương 500.000 Đài tệ/năm ( 18.000 USD ), không cao hơn nhiều so với lao động phổ thông. Công việc của Phạm Thực Vỹ là livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm. Song, sau khi ký hợp đồng được một năm thì Trương Chí Bằng đơn phương kết thúc hợp đồng và chỉ trả Phạm Thực Vỹ 200 USD .

Từ bỏ giấc mơ trở lại làm nghệ sĩ, Phạm Thực Vỹ được cha giới thiệu một công việc tại trung tâm giáo dục. Tuy nhiên, anh bị tố lừa tình và tiền nhiều học viên trẻ dẫn đến mất việc.