Tiểu Hý biến hóa phong cách với vũ điệu 'Exciter Master art of street'

Phiên bản giới hạn Exciter 155 VVA mang phong cách nghệ thuật đường phố được ra mắt vào tháng 9. Lấy cảm hứng từ mẫu xe này, Yamaha mang đến cuộc thi cover điệu nhảy “Exciter Master art of street”. Đây là sân chơi để các bạn trẻ thể hiện tài năng vũ đạo hay sáng tạo, làm bật cá tính và chất riêng.

Không nằm ngoài trào lưu, Tiểu Hý thu hút sự quan tâm khi cover điệu nhảy với phong cách trẻ trung, năng động, khác xa hình ảnh nữ tính thường thấy. Cô mạnh dạn thay đổi để lan tỏa tinh thần dám nghĩ dám làm, sẵn sàng chinh phục thử thách, không ngại khám phá bản thân đến người xung quanh.

Video - Tiểu Hý cover vũ điệu 'Exciter Master art of street' Được biết đến từ các clip biến hóa phong cách trên mạng xã hội, Tiểu Hý tiếp tục cover vũ điệu 'Exciter Master art of street' lấy cảm hứng từ Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn.

“Trình làng” cách đây không lâu, bộ tứ Exciter Master art of street ghi dấu với chủ đề độc đáo. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố - ngôn ngữ đặc trưng của giới trẻ hiện đại, Exciter được biến hóa thành những phiên bản màu mới lạ.

Dưới bàn tay tài hoa của Danny Daos, nghệ sĩ tiên phong trong làng graffiti Việt, mẫu xe khoác lên diện mạo khác biệt, hòa quyện màu sắc và họa tiết. Qua đó, nghệ sĩ cùng nhà sản xuất truyền tải thông điệp ý nghĩa đến giới trẻ: Sống hết mình, không ngừng khai phá ước mơ và khẳng định cái tôi cá tính.

Với 4 phiên bản màu giới hạn gồm: Born to ride, Ride as the king, Rule the roads và Above me only sky, Yamaha mong muốn mẫu xe tạo động lực, trở thành bạn đồng hành trên hành trình chinh phục thử thách phía trước của các tay lái trẻ.

Để thực hiện mong muốn đó, cuộc thi cover vũ điệu Exciter Master art of street khai màn trên TikTok. Với giai điệu bắt tai, hiệu ứng đẹp mắt, cuộc thi thu hút sự tham gia của các gương mặt được nhiều người biết đến, nhận về hàng trăm bài dự thi từ khắp cả nước.

Không chỉ tạo ấn tượng bởi tuyên ngôn sống khác biệt, cuộc thi còn mang đến nhiều phần quà giá trị. Cụ thể, một giải nhất là điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256 GB trị giá 27 triệu đồng; một giải nhì là đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch 3 45 mm trị giá 10 triệu đồng; một giải ba là tai nghe Bluetooth JBL trị giá 2,7 triệu đồng; 20 giải phong cách là combo quà tặng mũ bảo hiểm, áo thun, khẩu trang phong cách trị giá gần 1 triệu đồng.

Ngoài ra, mỗi tuần, người chơi may mắn nhận giải thưởng hấp dẫn. Trong đó, một giải nhất tuần là tai nghe không dây JBL T225TWS trị giá 2,6 triệu đồng; 30 giải phong cách tuần là combo áo thun, khẩu trang phong cách của Yamaha.

Cuộc thi cover vũ điệu Exciter Master art of street diễn ra từ 18/10 đến hết 7/11. Cuộc thi khép lại nhưng tuyên ngôn “sống khác biệt” vẫn tiếp nối, góp phần khơi dậy đam mê trong người trẻ.

Độc giả truy cập website Yamaha Motor Việt Nam để xem lại những video vũ đạo thú vị.