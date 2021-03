Tiêu hủy giáo trình có bản đồ đường lưỡi bò

ĐH Công nghiệp Hà Nội đã thu hồi toàn bộ giáo trình tiếng Trung có in hình bản đồ có đường lưỡi bò để niêm phong và tiêu hủy.

Chiều 18/3, lãnh đạo ĐH Công nghiệp Hà Nội cho hay tài liệu sử dụng cho các môn học trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được xuất bản trong nước rất ít. Vì vậy, cũng như nhiều trường khác có đào tạo ngành học này, ĐH Công nghiệp Hà Nội phải lựa chọn, thẩm định và sử dụng một số giáo trình do nước ngoài xuất bản.

Giáo trình có bản đồ đường lưỡi bò có tên Advanced Listening Course, Developing Chinese do Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc kinh xuất bản năm 2016. Đây là giáo trình do giảng viên bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc giới thiệu cho môn học Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Ngay sau khi phát hiện cuốn giáo trình này có in hình bản đồ có "đường lưỡi bò" ở trang 70. Nhà trường đã thu hồi toàn bộ giáo trình để niêm phong và tiêu hủy, đồng thời, làm thủ tục để lựa chọn, thẩm định giáo trình khác thay thế.

Chiều ngày 17/3, nhà trường cũng tổ chức họp các đơn vị, cá nhân liên quan để rà soát quy trình lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình nêu trên.

Kết quả cho thấy nhà trường đã có đầy đủ các quy định, thủ tục quy trình liên quan đến đề xuất lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo cho các môn học trong các chương trình đào tạo. Tuy nhiên, Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ, chưa nghiêm túc thực hiện dẫn đến có sai sót.

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc, Trưởng khoa Ngoại ngữ và các giảng viên liên quan đến đề xuất lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong quá trình dạy học đã nhận trách nhiệm và làm bản tường trình, kiểm điểm gửi hiệu trưởng.

Nhà trường sẽ tổ chức họp các hội đồng chuyên môn để xem xét, đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định.