Tiêu chuẩn mới của bất động thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp

Kết hợp giữa công năng nghỉ dưỡng và kinh doanh, Sun Secret Valley thiết lập tiêu chuẩn mới cho bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp.

Nắm bắt thời điểm vàng trước khi kích hoạt ngòi nổ du lịch, giới đầu tư bắt đầu tìm kiếm những loại hình sản phẩm bất động sản mới để đi trước đón đầu nhu cầu kinh doanh, thương mại kết hợp nghỉ dưỡng tinh tế đang thiếu tại Bãi Dài, Phú Quốc.

Trải nghiệm mới mẻ hút du khách

Theo thống kê từ Sở Du lịch Kiên Giang, trong tháng 4, Phú Quốc đón hơn 450.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng thu từ du lịch đạt xấp xỉ 500 tỷ đồng , tăng 40% so với cùng kỳ. Thời gian lưu trú tăng từ 2,1 ngày năm 2019 lên 2,6 ngày.

Nhiều trò chơi mới hấp dẫn du khách khi đến Phú Quốc.

Số liệu tích cực này cho thấy sức nóng của du lịch Phú Quốc. Bên cạnh món quà thiên nhiên với những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Kem, Bãi Dài, Bãi Sao hay Hòn Thơm… yếu tố chính giúp Phú Quốc thu hút khách tham quan dịp 30/4 là các trải nghiệm mới mẻ.

Đơn cử, để đón đầu thời điểm vàng của mùa du lịch hè, phân khu chủ đề Exotica Village của Sun World Hon Thom Nature Park giới thiệu trò chơi mới “Mắt đại bàng”. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ biển trời đảo ngọc từ độ cao 120 m so với mực nước biển, tương đương tòa nhà 30 tầng.

Danh Đức (Hà Nội) chia sẻ: “Nhóm mình đổi vé từ 3 ngày 2 đêm sang 4 ngày 3 đêm vì Phú Quốc giờ đây có nhiều điểm đến, mới mẻ hơn so với thời điểm một năm trước. Riêng việc khám phá thị trấn Địa Trung Hải ở ga đi cáp treo Hòn Thơm đã hết một ngày. Các trò chơi mạo hiểm, festival âm nhạc cũng rất cuốn hút. Mình kỳ vọng nơi đây tiếp tục bổ sung điểm mua sắm, dịch vụ thương mại hay nghỉ dưỡng khác lạ”.

Du khách ngắm nhìn toàn cảnh Hòn Thơm từ “Mắt đại bàng”.

Nếu so sánh Phú Quốc với Phuket (Thái Lan), nơi có khoảng 120.000 phòng khách sạn, nghỉ dưỡng, thời gian lưu trú trung bình 10 ngày, dễ dàng nhận thấy để tiếp tục giữ chân du khách từ xấp xỉ 3 ngày thành 4-5 ngày, thậm chí 1 tuần, Phú Quốc cần tiếp tục bổ sung nhiều mô hình nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí hấp dẫn.

Nhiều chủ đầu tư tâm huyết, trong đó có Sun Group, bền bỉ làm đẹp cho đảo ngọc bằng mô hình phát triển du lịch bài bản. Song song khu vực Bãi Kem, Hòn Thơm hay quanh ga đi cáp treo, Sun Group tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn mới của mô hình bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Dài, một trong những bãi biển nguyên sơ và đẹp nhất Phú Quốc.

Tương lai của bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp

Bãi Dài đón sự sôi động, sầm uất từ tổ hợp giải trí hiện hữu. Tuy nhiên, với vẻ đẹp thiên tạo của không gian giao hòa giữa vườn cổ thụ đa tầng, biển, hồ, đầm tự nhiên, Bãi Dài thiếu mảnh ghép nghỉ dưỡng cao cấp mà vẫn đáp ứng nhu cầu mua sắm, thương mại giữa thiên nhiên.

Phát huy lợi thế thiên nhiên đa tầng tại đây, Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển mô hình sản phẩm mới kết hợp giữa nhà phố và biệt thự - retail villa, đồng thời làm mới kiến trúc của mô hình shophouse truyền thống tại khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp Sun Secret Valley. Trong đó, phân khu đầu tiên The Avenue chính thức trình làng đầu tháng 5.

“Sứ mệnh của các không gian thương mại tại phân khu The Avenue là đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm, giải trí của lượng khách lưu trú liên tục và khổng lồ ở Bãi Dài, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn mới của mô hình bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Ảnh minh họa retail villa của Sun Secret Valley.

Retail villa được định nghĩa như bất động sản kinh doanh thương mại trong “giao diện” một căn villa. Trên diện tích điển hình 225 m2, mỗi căn retail villa cao 2 tầng, được thiết kế thoáng rộng tối đa không gian mở, tựa trung tâm mua sắm mini. Vị trí kế cận tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng hiện hữu cùng cung đường huyết mạch kết nối trực tiếp Dương Đông là điểm cộng để retail villa The Avenue trở thành tâm điểm thu hút du khách tham quan mua sắm, vui chơi, lưu trú.

Bên cạnh thiết kế 2 tầng mới mẻ, sức hút của retail villa với giới đầu tư nằm ở mặt tiền 15 m, tạo hiệu ứng thị giác sang trọng khi tiếp cận khách hàng. Cửa kính xóa đi khoảng cách giữa không gian trong và ngoài, kết hợp hệ thống đèn làm tăng tính hấp dẫn của mặt hàng được trưng bày.

Retail villa nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa khu vực sôi động shophouse và những tầng, tán cây cổ thụ phía sau. Không gian vừa sầm uất vừa riêng tư cách biệt mang đến nhiều cơ hội kinh doanh dịch vụ cao cấp cho chủ nhân retail villa.

Cùng với retail villa, mỗi căn shophouse The Avenue sở hữu thiết kế khác biệt, phá vỡ định kiến thô cứng vốn có của kiến trúc nhà phố trước đây. Shophouse The Avenue được xây trên diện tích 7,5 x 20 m, cao 5-6 tầng, quy hoạch cao thấp nhấp nhô. Do đó, gia chủ có thể chọn kinh doanh linh hoạt boutique hotel, nhà hàng, cửa hiệu hay kết hợp giữa lưu trú và kinh doanh thương mại, mang lại nguồn thu đáng kể.

Shophouse của Sun Secret Valley tràn ngập thiên nhiên.

Ngoài ra, phía trước dãy shophouse được bao bọc bởi dải xanh cao 5 m, tạo không gian mua sắm khoáng đạt giữa thiên nhiên, ngăn cách The Avenue với sự ồn ào náo nhiệt bên tổ hợp vui chơi giải trí hiện hữu. Đây cũng là một trong những không gian bổ trợ được nhà đầu tư yêu thích và đánh giá là tiện ích hiếm có tại The Avenue.

Kết hợp giữa công năng nghỉ dưỡng và kinh doanh, dòng sản phẩm retail villa và shophouse của Sun Secret Valley thiết lập tiêu chuẩn mới cho bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, từ đó mang lại sự bảo đảm về tiềm năng tăng trưởng giá trị.