Tiêu chuẩn độc hại sau lời miệt thị Hoa hậu Thái Lan nặng 71 kg

Khi đăng quang, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Anchilee Scott-Kemmis bị chê béo. Đáp lại những lời chỉ trích, người đẹp 22 tuổi cho biết cô mong khán giả tôn trọng đa dạng hình thể.

Tối 24/10, cuộc thi Miss Universe Thailand 2021 đã tìm ra đại diện xứ sở Chùa Vàng tham gia đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Người đẹp Anchilee Scott-Kemmis vượt qua 29 thí sinh, trở thành người kế nhiệm của Hoa hậu Omanda Obdam.

Tuy nhiên, khi đưa tin về chiến thắng của Anchilee Scott-Kemmis, luôn có kèm các cụm từ như "người đẹp nặng 71 kg", "hoa hậu ngoại cỡ"...

Tranh cãi về thân hình "quá khổ"

Tân Hoa hậu Thái Lan sinh năm 1999, cao 1,83 m và nặng 71 kg. Nhiều người chê Anchilee "to béo", "quá khổ", "thừa cân", thậm chí là "thân hình thô kệch".

Tranh cãi xoay quanh thân hình của người đẹp 22 tuổi trở nên nghiêm trọng hơn khi một bộ phận khán giả Thái Lan cho rằng cô không xứng đáng trở thành đại diện nhan sắc quốc gia. Không ít người yêu cầu ban tổ chức xem xét lại ngôi vị hoa hậu của cô.

Tân Hoa hậu Anchilee Scott-Kemmis bị miệt thị ngoại hình sau khi đăng quang. Ảnh: Getty Images.

Thực tế, không thiếu thí sinh hoa hậu có chiều cao chạm mốc 1,8 m hoặc hơn, nhưng đại đa số đều có vóc dáng mình hạc xương mai, với cánh tay và cẳng chân thon gầy, bụng phẳng và lưng nhỏ nhắn. Đây được cho là chuẩn mực của thân hình đẹp.

Vì những tiêu chuẩn cái đẹp đã bám rễ sâu vào tư tưởng của khán giả, nhiều thí sinh có vóc dáng chưa đủ mảnh mai phải tập luyện cường độ cao để giảm cân, siết dáng trước khi ghi danh dự thi đấu trường nhan sắc.

Với Anchilee Scott-Kemmis, vóc dáng chưa chuẩn nhưng đến với Miss Universe Thailand 2021, cô luôn tự tin, chưa từng băn khoăn trước những lời bình phẩm của dư luận.

Người đẹp 22 tuổi cho biết sứ mệnh của cô là truyền cảm hứng cho phụ nữ về "Real size beauty" (Vẻ đẹp của những vóc dáng, kích thước thực tế). Anchilee khuyến khích phụ nữ tự tin với ngoại hình của họ, ngay cả khi các số đo không hoàn hảo như các siêu mẫu trên bìa tạp chí thời trang.

Nói về bản thân, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan kể năm 13 tuổi, cô từng được yêu cầu giảm 10 kg để được giao vai diễn trong phim truyền hình. Nhưng đáp lại yêu cầu trên, Anchilee từ chối giảm cân cực đoan, và lựa chọn duy trì vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng số cân nặng cân đối với chiều cao.

Người đẹp 22 tuổi đấu tranh chống lại những tiêu chuẩn thẩm mỹ độc hại, tôn vinh đa dạng hình thể ở phụ nữ. Ảnh: @annscottkemmis.

Những hoa hậu lệch chuẩn ở đấu trường quốc tế

Trong một talk show lên sóng ngày 16/10, Honey Lee - người được mệnh danh hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc - tiết lộ cô từng bị dè bỉu ngoại hình khi đăng quang vào năm 2006.

Người đẹp 38 tuổi kể thời điểm dự thi Miss Korea 2006, cô có làn da rám nắng, vóc dáng khỏe khoắn với cơ bắp nổi rõ. Tổng thể ngoại hình của cô vốn không phù hợp với tiêu chuẩn vẻ đẹp của Hàn Quốc. Diễn viên phim One The Woman cho biết ngoại trừ cô, các thí sinh khác đều có làn da trắng sứ đến mức gần như không có huyết sắc và thân hình mỏng manh.

"Khi tôi tạo dáng, cơ đùi của tôi lộ ra, căng lên. Thời nay, vóc dáng này được khen ngợi rất nhiều, nhưng khi đó, mọi người xung quanh đều hỏi đùi tôi bị làm sao vậy, sao tôi lại 'đô' như thế và nhiều câu nói tương tự vậy", cô chia sẻ trong talk show với MC Jae Jae.

Thậm chí, cả kỹ năng catwalk mạnh mẽ, tự tin hay nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền đặc trưng của Honey Lee cũng bị coi là điểm trừ trong mắt khán giả Hàn. "Người hướng dẫn ở cuộc thi khuyên tôi đừng tươi tắn đến thế, bước đi mạnh mẽ như vậy. Họ muốn tôi nhẹ bước một cách thanh lịch hơn", cô kể lại.

"Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" Honey Lee có vẻ đẹp lệch chuẩn thẩm mỹ xứ kim chi, với da rám nắng, thân hình khỏe khoắn. Ảnh: Getty Images.

Nhưng tất cả điểm trừ lệch chuẩn thẩm mỹ Hàn Quốc của Honey Lee lại là ưu thế giúp cô tỏa sáng tại cuộc thi quốc tế. Kết quả, Honey Lee nhận danh hiệu á hậu 3, đồng thời là Miss Grand Slam của các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2007. Đây là danh hiệu cao nhất một đại diện Hàn Quốc từng đạt được tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Không chỉ Honey Lee, nhiều người đẹp bị cho là lệch chuẩn cũng đã để lại dấu ấn ở các đấu trường sắc đẹp hàng đầu hành tinh.

Chẳng hạn, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach từng bị chê khi chỉ cao 1,69 m và có thân hình mất cân đối. Người đẹp Thái Lan có vòng một lớn, không cân đối với thân hình mảnh mai.

Olivia Culpo đăng quang ngôi vị Miss Universe 2012 với chiều cao 1,66 m, trở thành hoa hậu hoàn vũ có chiều cao khiêm tốn bậc nhất lịch sử cuộc thi. Người đẹp Australia Maria Thattil cũng có mặt trong top 10 Miss Universe 2020 dù chỉ cao 1,6 m.

Miss Universe 2018 Catriona Gray được khen ngợi vì gương mặt đẹp rạng rỡ, nhưng cô cũng thường xuyên bị chê là "thừa cân" với phần "eo bánh mì". Tại Miss Universe 2016, top 9 người đẹp xuất sắc của cuộc thi có sự góp mặt của đại diện Canada Siera Bearchell. Bearchell bị chỉ trích, mỉa mai suốt thời gian tham gia cuộc thi vì có thân hình mũm mĩm, lệch chuẩn. Có khán giả còn đặt cho cô biệt danh "Miss Piggy".

Olivia Culpo, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, Siera Bearchell... là những người đẹp có thân hình lệch chuẩn, nhưng vẫn ghi dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ảnh: Getty Images.

Thay đổi nhận thức về cái đẹp

Quay lại với Anchilee Scott-Kemmis, đối với những lời chỉ trích vấp phải sau khi đăng quang, cô vẫn giữ vững niềm tin vào bản thân, và tiếp tục đề cao tư tư tưởng tôn vinh đa dạng hình thể, không chạy theo tiêu chuẩn cái đẹp độc hại của giới thời trang.

"Tôi có mặt ở đây để ủng hộ cho những tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn của riêng chúng ta. Tôi mong không có ai bị cô lập hay coi thường ngay cả khi họ không phù hợp với những chuẩn mực của số đông. Hãy tự xây dựng con đường của bản thân, tạo ra tiêu chuẩn cho riêng mình, và cất lên tiếng nói một cách đầy tự hào", cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoa hậu Anchilee Scott-Kemmis không phải người nổi tiếng đầu tiên lên tiếng về đa dạng hình thể. Trước cô, Rihanna, Demi Lovato, Serena Williams, Ariel Winter... và nhiều ngôi sao Hollywood đã bày tỏ quan điểm tôn trọng mọi vẻ đẹp, vóc dáng, màu da của người phụ nữ. Họ khuyến khích phái nữ yêu và tự hào về cơ thể không hoàn hảo của mình.

"Tôi không cảm thấy xấu hổ vì những khuyết điểm như vết rạn, ngấn mỡ trên cơ thể. Và bạn cũng không nên cảm thấy xấu hổ vì những vấn đề tương tự", người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham khuyên khán giả.

Cùng quan điểm, Rihanna nói với Vogue: "Tôi không có vóc dáng của thiên thần Victoria’s Secret. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân thật đẹp và tự tin khi mặc nội y”.

Victoria's Secret bị nhiều lần chỉ trích khi lăng xê vẻ đẹp hoàn hảo của các "thiên thần nội y".

Nhưng ngay cả những "thiên thần Victoria's Secret" trong lời nói của Rihanna cũng đã đến ngày biến mất. Đế chế nội y nước Mỹ đã từ bỏ việc lăng xê, tôn thờ những "thiên thần" với vóc dáng và gương mặt đẹp hoàn hảo, sau nhiều lần bị chỉ trích về việc truyền bá tư tưởng thẩm mỹ độc hại, phân biệt ngoại hình phụ nữ.

Hãng không chỉ hủy bỏ show diễn thường niên, kết thúc hợp đồng quảng cáo với các "thiên thần nội y", mà còn ký hợp đồng làm việc với người mẫu ngoại cỡ vào năm 2019.

Người mẫu có tên Ali Tate Cutler đã trở thành người mẫu ngoại cỡ đầu tiên trong lịch sử Victoria's Secret, mở ra trang sử mới cho thương hiệu được thành lập từ năm 1977. Hành động trên của hãng nội y được đánh giá là theo bước chuyển mình chậm chạp trước những thay đổi nhanh chóng của văn hóa đại chúng.

Tác động của các nghệ sĩ nữ cùng nhận thức ngày càng được nâng cao của khán giả đã khiến các nhãn hàng thời trang dần thay đổi. Tại thị trường có những thương hiệu may mặc đắt đỏ hàng đầu như Mỹ hay châu Âu, các công ty thời trang đã bắt đầu hạn chế sử dụng các người mẫu size 0, xây dựng các chiến dịch quảng cáo với người mẫu đa dạng về hình thể, màu da.

Sự thay đổi mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện vào năm 2018-2019, khi ngay cả các sàn diễn cao cấp tại Paris Fashion Week hay New York Fashion Week cũng bắt đầu tuyển dụng mẫu ngoại cỡ, để những cô nàng tròn trịa hoặc các người mẫu lứa tuổi trung niên sải bước trên sàn catwalk.

Ngành công nghiệp thời trang đã thay đổi mạnh mẽ trong 3-4 năm gần đây, sử dụng nhiều mẫu ngoại cỡ và tôn vinh đa dạng hình thể, màu da.

"Người mua sắm ngày nay muốn nhìn thấy mình trong các quảng cáo và họ muốn biết rằng các thương hiệu mình chọn có hệ thống giá trị phù hợp", Chantal Fernandez - phóng viên của The Business of Fashion - giải thích lý do khán giả ngày nay thích xem các quảng cáo đa dạng hình thể người mẫu. Điều này xuất phát từ việc nhận thức của đại chúng về tiêu chuẩn của cái đẹp đã thay đổi hoàn toàn.