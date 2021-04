‘Tiểu ảnh hậu’ 20 tuổi khuấy đảo phòng vé Trung Quốc

Chị tôi có Trương Tử Phong, sao nhí Kim Dao Nguyên, Đoàn Bác Văn, Lương Tĩnh Khang... tham gia diễn xuất. Nội dung phim xoay quanh An Nhiên (Tử Phong) - cô gái lớn lên trong một gia đình gia giáo, có tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ. Do đó, cô rất ghét và luôn xa lánh em trai (Dao Nguyên). Về sau, cha mẹ An Nhiên không may qua đời vì tai nạn giao thông. Cô chịu trách nhiệm nuôi nấng em trai. Một đứa trẻ còn nhỏ đã mồ côi, một thiếu niên mới chập chững vào đời, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.