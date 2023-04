Tiết mục tự thiêu gây phẫn nộ ở Britain's Got Talent

The Sun đưa tin trong vòng audition của chương trình Britain's Got Talent (BGT) phát sóng ngày 16/4, thí sinh Thomas Vu bôi lớp gel chống cháy lên cơ thể và châm lửa đốt người trong lúc đang giải khối rubik.

"Tôi muốn cho cả thế giới thấy khối rubik cũng có thể trở nên thú vị", người đàn ông 35 tuổi nói. Bốn giám khảo và những khán giả có mặt trong khán phòng đã cực kỳ hốt hoảng, sửng sốt khi chứng kiến cảnh Thomas bốc cháy. Họ lo lắng cho tính mạng của thí sinh này.

Mặc dù vậy, Thomas Vu - diễn viên đóng thế từng tham gia America's Got Talent - không có biểu hiện nào cho thấy đang lo sợ. Anh bình tĩnh hoàn thành phần thi và may mắn không bị thương. Tiết mục nguy hiểm nhận được 4 sự đồng ý từ giám khảo.

Thomas được tiến vào vòng trong nhưng tiết mục của anh và ban tổ chức Britain's Got Talent đã gặp phải tranh cãi dữ dội. Khán giả chỉ trích việc phát sóng cảnh người đàn ông tự thiêu trên sóng truyền hình (không giới hạn độ tuổi) là hành vi đáng lên án, gây nguy hiểm đến trẻ em.

Một số người cho rằng, trẻ em có thể sẽ bắt chước theo những gì nhìn thấy trên TV, mặc dù tiết mục có cảnh báo "không được thử tại nhà".

Nhận định đây là chiêu trò câu khách rẻ tiền, lố bịch, nhóm khán giả khác tuyên bố tẩy chay chương trình nếu không kiểm duyệt gắt gao hơn về nội dung.

Mùa mới của Britain's Got Talent phát sóng từ tháng 4 liên tục vấp tranh cãi. Hôm 20/3, Metro đưa tin trong tập ghi hình ở Manchester (Anh), nhóm khán giả có mặt tại hiện trường không khỏi sốc trước cảnh tượng Simon Cowell bị Bruno Tonioli dùng nỏ bắn vào người, khiến ông ngã quỵ xuống sàn.

Đội ngũ y tế được gọi ngay lên sân khấu để giúp đỡ Cowell đang tỏ ra đau đớn. Khi ấy, những gì xảy ra giống như thể tai nạn thật, vì Britain's Got Talent vốn nổi tiếng với các tiết mục mạo hiểm.

Tuy nhiên, khi biết đây chỉ là trò đùa nhằm câu kéo sự chú ý cho show, khán giả đã phẫn nộ.

