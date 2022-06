Tiết lộ về tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup có hôn lễ nhỏ gọn, không phô trương vật chất. Ở lần thứ hai kết hôn, nữ diễn viên muốn tối giản mọi thứ, không gây chú ý.

Theo Sina, Từ Hy Viên và DJ Koo (Koo Jun Yup) tổ chức lễ cưới tại nhà sau khi đăng ký kết hôn vào ngày 28/3. Bữa tiệc mừng kết hôn của họ được tổ chức đơn giản, ấm cúng bên người thân và bạn bè.

ETtoday cho biết tiệc đãi khách chỉ cho 20 người. Người đẹp Vườn sao băng và Koo Jun Yup không chú trọng hình thức, nhất là khi hôn sự diễn ra trong thời điểm Đài Loan tái bùng dịch Covid-19.

Từ Hy Viên và DJ Koo tình cảm. Ảnh: ETtoday.

Cô dâu, chú rể tiết kiệm trong việc sắm trang phục cưới. DJ Koo mặc lại vest cũ.

Trái ngược lần đầu lên xe hoa, Từ Hy Viên không chọn váy cưới sang trọng, thương hiệu tầm quốc tế. Cô thay thế váy cưới bằng trang phục hiện đại của thương hiệu Rachel Gilbert, có giá 1.200 USD và đi giày cao gót đến từ Sergio Rossi với giá 673 USD . Ngoài ra, nữ diễn viên còn mặc bộ váy của nhãn hàng Ports 1961, có giá nhỉnh hơn 1.000 USD . Tổng chi phí cho váy áo của Từ Hy Viên chưa đến 5.000 USD .

Thời điểm cưới Uông Tiểu Phi cách đây 11 năm, hôn lễ của ngôi sao Bóng bóng mùa hè và doanh nhân Bắc Kinh tổ chức linh đình ở đảo Tam Á với 200 khách mời. Theo Sohu, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chi khoảng 6 triệu NDT (hơn 850.000 USD ) cho đám cưới. Họ bao trọn 101 phòng khách sạn cao cấp để làm nơi nghỉ dưỡng cho khách mời.

Koo Jun Yup (sinh năm 1969) và Từ Hy Viên (sinh năm 1976) thông báo kết hôn ngày 8/3. Họ tiến đến hôn nhân sau vài tháng trò chuyện qua mạng dù chưa gặp lại nhau sau 24 năm xa cách.

Giả Vịnh Tiệp, bạn thân Từ Hy Viên, cho biết: "Mối quan hệ của Hy Viên và Koo ngọt ngào. Anh ấy luôn làm bạn tôi cười. Mấy năm nay, tôi hiếm được chứng kiến Hy Viên hạnh phúc và rạng rỡ như hiện tại".

Theo ETtoday, mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Koo Jun Yup hòa hợp nhờ có chung nhiều sở thích. Họ yêu thích xăm hình và xem hình xăm là tính vật định tình.

Sau 3 tháng tuần trăng mật ở Đài Loan, DJ Koo đã trở về Hàn Quốc. Anh hiện đắt show giải trí ở quê nhà. Mối quan hệ giữa anh và Từ Hy Viên được truyền thông xứ kim chi đặc biệt quan tâm. Theo 163, chương trình You Quiz On The Block có sự hiện diện của Koo Jun Yup đạt rating 5,2%.

Tối 23/6, quản lý Liêu Vỹ Kỳ thông báo Từ Hy Viên sắp trở lại ngành giải trí. Cô ký hợp đồng với thương hiệu lớn. Do lịch trình bận rộn và dịch bệnh, Từ Hy Viên chưa có kế hoạch sang Hàn Quốc gặp gỡ DJ Koo và gia đình chồng. Trên You Quiz On The Block, Koo Jun Yup cho biết mẹ anh mong đợi được gặp con dâu.