Tiết lộ về phản diện trong series tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Kari Skogland, đạo diễn “The Falcon and the Winter Soldier”, tiết lộ mini-series sẽ có sự xuất hiện của nhân vật phản diện không phải con người.

The Falcon and the Winter Soldier là mini-series truyền hình thứ hai của Vũ trụ Điện ảnh Marvel phát hành trên Disney+.

Theo Comicbook, khi trả lời phỏng vấn The Direct, đạo diễn Kari Skogland tiết lộ kẻ thù mà Sam Wilson (Anthony Mackie) và Bucky Barnes (Sebastian Stan) đối mặt trong tác phẩm không chỉ giới hạn trong những siêu chiến binh loài người.

Mini-series tập trung vào hai đồng đội trung thành của Captain America. Ảnh: Marvel Studios.

“Tôi nghĩ các nhân vật phản diện nói chung đều ẩn chứa một câu chuyện lớn hơn phía sau họ. Điều tôi thích thú là trong mọi trường hợp, chúng tôi có thể dành nhiều thời gian cho các phản diện, nghiên cứu và hiểu họ một cách sâu sắc hơn”, Skogland chia sẻ.

Chị bổ sung: “Cũng như loài người, hoặc cả khi không phải loài người - như ở loạt phim này, khán giả sẽ hiểu động cơ của họ rõ hơn một chút. Điều này mang lại cho nhân vật nhiều sắc thái, đồng thời khiến mâu thuẫn thiện - ác trở nên phức tạp hơn.

Chẳng có ai chí tà, nhưng cũng không tồn tại người chí thiện. Loạt phim sẽ khám phá hành trình của những nhân vật mang tính cách phức tạp ấy”.

Tạo hình Karli Morgenthau của Erin Kellyman. Ảnh: Marvel Studios.

Trước đây, khán giả đã biết Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story) sẽ thủ vai Karli Morgenthau trong The Falcon and the Winter Soldier.

Nhân vật nhiều khả năng là phiên bản hoán đổi giới tính của phản diện Karl Morgenthau. Ở truyện tranh, Morgenthau là đối thủ của Captain America. Gã còn được biết đến với biệt danh Flag-Smasher.

Thay vì chỉ đưa lên phim một kẻ xấu duy nhất, Skogland và cộng sự đã phát triển hệ thống phản diện trong The Falcon and the Winter Soldier thành một băng nhóm tội phạm. Kẻ đứng đầu nhiều khả năng là Baron Zemo (Daniel Brühl) - gương mặt từng xuất hiện ở Captain America: Civil War (2016).

The Falcon and the Winter Soldier dự kiến kéo dài 6 tập và bắt đầu lên sóng từ 19/3.