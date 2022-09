Tiết lộ những giờ phút cuối cùng của Anthony Bourdain

Theo một cuốn sách mới về Anthony Bourdain, ông từng nói: “Tôi ghét những người hâm mộ của mình. Tôi ghét sự nổi tiếng. Tôi ghét công việc của mình”.

Đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Ảnh: NPR.

Một cuốn tiểu sử sắp được ra mắt về đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain sẽ lần đầu tiên tiết lộ những chi tiết chân thực nhất về những ngày cuối cùng của ông trước khi ông qua đời do tự tử năm 2018.

Thông tin chân thực và phong phú

Trong cuốn tiểu sử mới Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain, tác giả Charles Leerhsen đã tập hợp thông tin từ hơn 80 cuộc phỏng vấn, cùng nhiều tệp dữ liệu, tin nhắn và email từ điện thoại và máy tính xách tay của Bourdain. Với nguồn dữ liệu phong phú như vậy, Simon & Schuster, nhà xuất bản ra mắt cuốn sách này đã gọi đây là “cuốn sách đầu tiên kể câu chuyện thật và đầy đủ về Bourdain”.

Chia sẻ về cuốn sách, tác giả Leerhsen thông tin với trang TODAY: “Cuốn sách này phản ánh chân thực người đàn ông đó (Bourdain-pv)".

Trong khi ghi lại đầy đủ cuộc sống của Bourdain từ thời thơ ấu đến khi trở thành một đầu bếp và một ngôi sao truyền hình quốc tế, cuốn sách cũng dành nhiều sự tập trung vào những ngày cuối đời của Bourdain và sự xáo trộn cảm xúc của ông khi phải kết thúc mối quan hệ với bạn gái Asia Argento.

Tác giả Leerhsen chia sẻ với trang TODAY rằng: Những ngày cuối cùng của Bourdain chính là một mô hình thu nhỏ về cuộc đời ông ấy: làm việc suốt ngày đêm, ăn những món ăn ngon, uống rượu nhiều và vật lộn với chứng nghiện ngập và trầm cảm.

Tác phẩm sẽ được ra mắt ngày 11/10 tới. Ảnh: Amazon.

Sau khi đã nắm trong tay nhiều thông tin cụ thể và chân thực, Leerhsen nói: “Tôi nghĩ trong những ngày cuối cùng của mình, ông ấy đã rơi vào trạng thái rất đau khổ”.

Trong những tin nhắn cuối cùng ông Bourdain gửi cho bạn gái Asia Argento, tâm trạng của vị cố đầu bếp rất bất ổn. Vào thời điểm đó, quan hệ của cả hai đang đầy sóng gió khi nhiều bức ảnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh cả hai có những giây phút thân mật với người khác. Ông Bourdain dành thời gian cho vợ cũ và con gái của mình còn Argento khiêu vũ với một phóng viên người Pháp tại sảnh khách sạn Rome’s Hotel de Russie.

Cảm xúc thật trước khi qua đời

Ông Bourdain dường như đã rơi vào hỗn loạn sau khi quyết định từ bỏ mối quan hệ tình cảm với Argento. Ông Bourdain nhắn cho Argento: “Tôi không sao. Tôi không cay cú. Tôi không ghen khi em cặp kè với người đàn ông khác. Tôi không sở hữu em. Em được tự do. Như tôi đã nói. Như tôi đã hứa. Tôi thực sự muốn nói như vậy. Nhưng em đã vô tâm. Em đã coi thường trái tim của tôi. Cuộc đời tôi".

Theo chia sẻ của tờ New York Times về cuốn sách, ông Bourdain lúc đó dường như đã bị tổn thương khi cuộc gặp của Argento diễn ra tại khách sạn mà họ từng có thời gian lãng mạn. Argento sau đó nói rằng cô không thể tiếp tục mối quan hệ do tính chiếm hữu của Bourdain.

Mối quan hệ của Bourdain với Argento rơi vào sóng gió trước khi ông qua đời. Ảnh: TODAY/ FilmMagic.

Trong đoạn tin nhắn cuối cùng của Bourdain với Argento, ông đã viết: "Tôi có thể làm gì không?" và Argento đáp lại: “Đừng làm phiền tôi”. Vị đầu bếp nổi tiếng trả lời lại một cách ngắn gọn “OK” và đêm hôm đó, ông tự tử trong phòng khách sạn ở Pháp.

Cuốn sách cũng đề cập tới một đoạn tin nhắn riêng tư khác của ông Bourdain với vợ cũ Ottavia Busia (cả hai vẫn là bạn tâm giao sau khi họ chia tay vào năm 2016) rằng: “Tôi cũng ghét những người hâm mộ của mình. Tôi ghét nổi tiếng. Tôi ghét công việc của tôi. Tôi cô đơn và luôn sống trong tình cảnh bấp bênh”.

Mặc dù cuốn sách không thông tin cụ thể về người đã cung cấp những đoạn tin nhắn này nhưng bà Busia chính là người nắm giữ tài sản của Bourdain sau khi ông qua đời, bao gồm những đoạn văn bản này.

Theo tờ New York Times, cuốn sách đã “thu hút sự chú ý từ gia đình ông Bourdain, những người đồng nghiệp cũ và những người bạn thân nhất”. Một số thành viên trong gia đình Bourdain đã phản đối vài phần nội dung trong cuốn sách và thậm chí yêu cầu nhà xuất bản Simon & Schuster không ra mắt tác phẩm này.

Em trai duy nhất của Bourdain là ông Christopher đã gửi cho nhà xuất bản Simon & Schuster hai email vào tháng 8 vừa qua và gọi cuốn sách là một “cuốn tiểu thuyết gây tổn thương và phỉ báng”.

Nhà xuất bản đã trả lời rằng: “Bằng tất cả sự tôn trọng, chúng tôi không đồng ý rằng tài liệu trong sách có chứa thông tin mang tính phỉ báng. Và chúng tôi đứng về phía viết tác phẩm sắp ra mắt này”.