Tiết lộ nguyên nhân diễn viên 54 tuổi vô tình tử vong

Cái chết của nam diễn viên Hollywood Adam Rich được cơ quan pháp y tiết lộ sau 6 tháng.

Theo báo cáo từ Viện pháp y thành phố Los Angeles, diễn viên Adam Rich qua đời vào ngày 8/1 do vô tình dùng quá liều fentanyl.

Nam diễn viên Adam Rich thời trẻ.

Adam (54 tuổi) được tìm thấy đã chết trong nhà riêng đầu năm nay. Nguyên nhân cái chết của anh được hoãn lại để điều tra thêm nhưng các cơ quan điều tra khẳng định không có dấu hiệu ẩu đả hay xô xát khi thi thể của nam diễn viên được phát hiện.

Theo tờ Deadline, khi kiểm tra máu của Adam, nồng độ cồn không vượt quá mức quy định và chỉ có dấu hiệu của một số loại thuốc điều trị lo âu thông thường.

Adam Rich với kiểu tóc pageboy trong vai Nicholas Bradford.

Adam Rich sinh năm 1968 tại Brooklyn, nổi tiếng với vai diễn Nicholas Bradford - con trai út trong bộ phim truyền hình Eight is enough. Anh được mệnh danh là “em trai của nước Mỹ” với kiểu tóc pageboy cá tính. Năm 1991, Adam Rich bị bắt vì âm mưu trộm một hiệu thuốc.