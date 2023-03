Tiết lộ mới về 'Vương quốc Hành tinh Khỉ'

Nối tiếp thành công của 3 phần phim trước đó, "Kingdom of the Planet of the Apes" đang trong quá trình sản xuất. Andy Serkis nói phim có thể khiến nhiều người sốc.

Andy Serkis nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong dự án này. Ảnh: 20th Century Studios.

Ngôi sao của loạt phim Planet of the Apes, Andy Serkis, không tiếc lời khen ngợi đạo diễn Wes Ball và phần phim sắp tới, Movieweb đưa tin ngày 28/3 (theo giờ Mỹ). Theo tiết lộ, dự án được mang tên Kingdom of the Planet of the Apes, dự kiến ra rạp vào giữa năm 2024.

“Tôi nghĩ Wes Ball thực hiện dự án này thật sự ấn tượng. Theo như những gì tôi được nghe và chứng kiến, phim có những concept art rất tuyệt vời. Và với bối cảnh được lựa chọn để bắt đầu câu chuyện, tôi nghĩ nó sẽ khiến mọi người phải sốc”, Andy Serkis tiết lộ trong buổi phỏng vấn với Cinemablend. (Concept Art có thể hiểu đơn giản là khâu chuyển tải ý tưởng từ biên kịch, đạo diễn thành các bản vẽ phục vụ các khâu kế tiếp, bảo đảm thành quả cuối cùng đồng nhất với ý tưởng ban đầu).

Tuy nhiên, vai trò của Serkis trong dự án này hiện vẫn là một ẩn số. Thậm chí, nhiều nguồn tin tiết lộ anh không đóng bất kỳ vai nào trong phim. Trước đó, nam diễn viên đã góp mặt trong bộ ba Rise of the Planet of the Apes (2011), Dawn of the Planet of the Apes (2014) và cuối cùng là War for the Planet of the Apes (2017).

Andy Serkis là người mang tới "linh hồn" cho những vai diễn giấu mặt trong The Hobbit hay series Planet of Apes. ẢNh: IMDb.

Theo tiết lộ, Kingdom of the Planet of the Apes lấy bối cảnh nhiều năm sau sự kiện của War for the Planet of the Apes (2017). Nhiều tộc khỉ đã xuất hiện trong ốc đảo nơi Caesar đã dẫn đồng loại của mình tới, trong khi con người lại trở về thời kỳ sống hoang dã. Một thủ lĩnh bầy khỉ đã xuyên tạc những lời răn dạy của Caesar, bắt các bộ tộc khác làm nô lệ nhằm tìm kiếm dấu vết công nghệ bí mật của con người. Chứng kiến điều này, thủ lĩnh của một tộc khỉ khác bắt đầu hành trình tìm kiếm tự do, với chìa khóa là một người phụ nữ trẻ.

Kingdom of the planet of the Apes chính thức bước vào quá trình sản xuất từ tháng 10/2022. Phim quy tụ dàn diễn viên như Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville và Kevin Durand,...