Tiết lộ mới về những ngày tìm cách lật ngược cuộc bầu cử của ông Trump

Ba cuốn sách mới tiết lộ nhiều chi tiết chưa từng được biết tới trong nỗ lực tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump.

Hãng CNN phân tích 3 cuốn sách sắp ra mắt, nhằm làm sáng tỏ hành động và tâm lý của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump được khắc họa như một vị tổng thống hoang tưởng, luôn ám ảnh với hàng loạt thuyết âm mưu. Ngay cả bạn bè và các phụ tá thân cận cũng hiểu điều này, song họ đều sợ hãi và không dám nói ra sự thật.

Cơn giận dữ trong Phòng Bầu dục

Nhà báo Jonathan Karl từ đài ABC News dự định xuất bản cuốn sách “Betrayal” (Tạm dịch: Phản bội) vào tháng 11 tới đây. Các đoạn trích trong cuốn sách mới được đăng tải trên The Atlantic, kể lại việc ông Trump lôi kéo Bộ Tư pháp vào nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử.

Khi ấy, Bộ trưởng Tư pháp William Barr là một trong những đồng minh trung thành nhất của ông Trump. Song ông Barr không đồng tình với cựu tổng thống về những nghi vấn xoay quanh tính hợp pháp của cuộc bầu cử.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP.

Ông Barr đã tự mình xem xét một số giả thuyết về gian lận cử tri, rồi nhanh chóng xác nhận chúng là những lập luận vô căn cứ.

Tình hình trở nên căng thẳng vào ngày 1/12/2020, khi cựu Tổng thống Trump triệu tập ông Barr đến Phòng Bầu dục. Trong cuốn sách, một nguồn tin tiết lộ ông Trump rất tức giận. Ông thậm chí còn đập bàn và hét vào mặt người đứng đầu Bộ Tư pháp lúc đó.

Ngoài những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử, ông Trump còn chỉ trích ông Barr vì không truy tố con trai của ông Joe Biden và cựu Giám đốc FBI James Comey. Đây là hai trong số các mục tiêu chính trị của ông Trump vào thời điểm tranh cử.

Cuốn sách cũng xác nhận những email mà trợ lý của ông Trump gửi cho các quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp. Trong đó, cựu tổng thống khuyến khích giới chức truy tìm các hành vi gian lận bầu cử.

Trước những thông tin này, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục công kích ông William Barr, đồng thời lặp lại những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử.

Sự thờ ơ của ông Trump vào ngày 6/1

Trong cuốn sách mới với tựa đề “Landslide: The Final Days of the Trump Presidency” (Tạm dịch: Long trời Lở đất: Ngày cuối trong nhiệm kỳ của ông Trump”, tác giả Michael Wolff đã miêu tả bầu không khí đặc biệt trong Nhà Trắng, vào thời điểm vụ tấn công Điện Capitol diễn ra.

Cuốn sách dự kiến xuất bản vào ngày 27/7, song các đoạn trích đã được đăng tải trên tạp chí New York.

Vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: AP.

Theo đó, các cố vấn cấp cao của ông Trump đều hiểu rõ cựu Phó tổng thống Mike Pence không đồng tình với kế hoạch vi hiến, nhằm vô hiệu hóa các phiếu bầu của cử tri. Họ cũng biết tâm trí ông Pence “bị xáo trộn”, song quá sợ hãi để phản đối kế hoạch này.

Theo tác giả Michael Wolff, cựu tổng thống bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, khi nghe những lời tham vấn vô căn cứ từ luật sư lâu năm Rudy Giuliani. Trên thực tế, luật sư Giuliani còn hướng ông Trump tin vào các thuyết âm mưu xoay quanh cuộc bầu cử.

Các đoạn trích cho biết nhân viên Nhà Trắng đã cầu xin ông Trump nhanh chóng lên tiếng, nhằm công khai chỉ trích vụ tấn công Điện Capitol hôm 6/1. Song nhà lãnh đạo đợi nhiều giờ đồng hồ mới đưa ra phản ứng chính thức.

Trước đó, CNN từng đưa tin nỗ lực miễn cưỡng của ông Trump nhằm chấm dứt vụ tấn công Điện Capitol. Khi ấy, ông đã gọi điện cho lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy để kiểm soát tình hình.

Ông Trump muốn điều quân đi dẹp biểu tình

Trong một cuốn sách khác, phóng viên Michael Bender từ Wall Street Journal đã miêu tả cách cựu Tổng thống Trump muốn viện dẫn đạo luật, nhằm ra lệnh cho quân đội dập tắt phong trào biểu tình đòi công bằng xã hội hồi năm ngoái.

Cuốn sách “Frankly, We Did Win This Election” (Tạm dịch: Thành thật mà nói, chúng ta đã thắng cuộc bầu cử” phát hành vào ngày 13/7.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley, và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP.

Tác giả Bender viết rằng Phòng Xử lý Tình huống của Nhà Trắng đã chứng kiến một cuộc khẩu chiến “chưa từng có” giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley.

Khi ấy, ông Trump đã phóng đại mức độ bạo lực trong các cuộc biểu tình. Ông muốn triển khai quân đội vào các thành phố lớn của Mỹ và giao cho tướng Milley “phụ trách”. Song phương án này lập tức bị ông Mark Milley phản đối và gạt bỏ.

"Trong phòng này có rất nhiều luật sư. Liệu ai đó có thể nói cho ông ấy về những trách nhiệm pháp lý mà tôi phải gánh không?”, đoạn trích dẫn lời tướng Milley trong phòng Xử lý Tình huống.

Sau đó, Tổng chưởng lý William Barr xác nhận với ông Trump rằng tướng Mark Milley nói đúng. Ông Barr cũng nói rằng ông Milley không thể thực hiện mọi mong muốn của ông Trump.

Ông Trump phản hồi với Axios rằng cuộc tranh cãi trên “chưa từng xảy ra”. Tác giả Bender cho biết diễn biến này được “nhiều quan chức cấp cao” chứng thực trong các cuộc phỏng vấn.