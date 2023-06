Tiết lộ cát-xê của các ngôi sao TVB

Ngày 25/6, HK01 đưa tin nữ diễn viên, MC Chu Phỉ Phỉ tiết lộ thù lao các nghệ sĩ Hong Kong nhận được khi đóng phim. Trong đó, Chung Gia Hân, Đặng Tụy Văn, Quách Tấn An, Trịnh Gia Dĩnh, Xa Thi Mạn là những người có mức cát-xê cao nhất.

Theo chia sẻ của Chu Phỉ Phỉ, nam diễn viên Trần Hào thường được coi là anh cả TVB, nhưng thù lao không nằm ở nhóm cao nhất. Các nghệ sĩ Hong Kong cũng không có cát-xê mức trên trời "2,08 triệu NDT" một ngày như minh tinh đại lục.

Thông thường, các diễn viên hạng A sẽ nhận cát-xê khoảng 40.000-50.000 HKD/tập phim (khoảng 5.000- 6.000 USD ), song vẫn có những nghệ sĩ nhận mức thù lao cao hơn. Chung Gia Hân đã đóng bộ phim Bác sĩ khoa nhi (2021) trong thời gian 4 tháng với cát-xê 3 triệu HKD ( 384.000 USD ). Trung bình, cô nhận được 120.000 HKD/tập (hơn 15.000 USD ). "Đây là mức giá cao ngất ngưởng ở TVB", Chu Phỉ Phỉ nhận xét.

Ngoài ra, Chu Phỉ Phỉ còn tiết lộ nữ diễn viên gạo cội Đặng Tụy Văn với 80.000 HKD/tập (hơn 10.000 USD ). Hai sao nam được trả cát-xê cao nhất là Quách Tấn An và Trịnh Gia Dĩnh với khoảng 70.000 HKD/tập (gần 9.000 USD ). Xa Thi Mạn không chỉ nổi tiếng tại Hong Kong, mà còn đạt thành công khi tới thị trường đại lục, do đó thù lao của cô là 50.000 HKD/tập ( 6.400 USD ). Nam diễn viên Lâm Phong được trả 45.000 HKD/tập phim.

Chu Phỉ Phỉ cũng cho biết thêm mỗi bộ phim truyền hình của TVB có mức kinh phí khoảng 1 triệu HKD. Các nghệ sĩ thuộc lớp đào tạo diễn viên của nhà đài khi tham gia đóng phim sẽ không được nhận thù lao, mà chỉ được cho phí đi lại.

Theo HK01, cát-xê của các diễn viên truyền hình Hong Kong không cao. Do đó, nhiều ngôi sao gạo cội cả đời gắn bó với nghiệp diễn vẫn sống trong cảnh nghèo khó, đến khi về già phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp lúc ốm đau. Hiện tại, nhiều diễn viên đã rời bỏ TVB, chuyển sang thị trường Đại lục đóng phim hoặc tham gia sàn thương mại điện tử.

Chu Phỉ Phỉ sinh năm 1992, từng tham gia khóa đào tạo diễn xuất của TVB. Cô đóng phim 11 năm, với gia tài 80 tác phẩm như Mái ấm gia đình, Bằng chứng thép 4, Bão táp gia nghiệp... Tuy nhiên, năm 2022, Chu Phỉ Phỉ chuyển sang làm MC và thực hiện các vlog tiết lộ về hậu trường giới giải trí.

