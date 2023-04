Tiết lộ bức thư cuối cùng Steve Jobs gửi cho chính mình

Các ghi chú và bản nháp được Jobs gửi qua email cho chính ông, đoạn trích của các bức thư và bài phát biểu, ảnh lưu niệm... được tập hợp trong một cuốn sách.

Steve Jobs đã ra đi nhưng để lại nhiều di sản cho thế hệ sau. Ảnh: Foster + Partners.

Theo tin từ The Washington Post, cuốn Make Something Wonderful, một góc nhìn sâu sắc về người đồng sáng lập Apple sẽ được chia sẻ miễn phí trên mạng Internet.

Steve Jobs có thể không nghĩ đến việc trở thành một nhà thông thái nhưng quá trình điều hành Apple và Pixar, trải qua vấp ngã và phát đạt, đã mang lại cho ông nhiều kiến thức và trải nghiệm trong suốt 56 năm cuộc đời.

Thu thập lại tư liệu của Steve Jobs

Giờ đây, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết cũ của ông đã thu thập những giá trị thông thái đó và đưa vào cuốn Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words. Tác phẩm này sẽ được cung cấp trực tuyến miễn phí cho công chúng từ ngày 11 tháng 4. Nội dung tác phẩm được kể lại thông qua các ghi chú và bản nháp được Jobs gửi qua email cho chính ông, đoạn trích của các bức thư và bài phát biểu, lịch sử truyền miệng và các cuộc phỏng vấn, ảnh cùng với nhiều vật lưu niệm.

Cuốn sách do kho lưu trữ về cuộc sống, công việc, bài viết và thư từ của cố CEO Apple Steve Jobs Archive xuất bản. Tác phẩm này sẽ được phát hành trên Apple Books và trang web Steve Jobs Archive. Về hình thức, tác phẩm sẽ tương đồng với một sản phẩm của Apple về mặt thẩm mỹ: Sử dụng chủ yếu là màu xám và trắng và theo phong cách tối giản. Thiết kế này cũng do LoveFrom, công ty được thành lập bởi Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple, thực hiện.

Có thể nói cuốn sách này được ra đời là do Jobs đã để lại rất nhiều tư liệu. Rất ít nhân vật nào trong lịch sử gần đây làm được đầy đủ như Jobs. Lần đầu tiên ông xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time là trước khi bước sang tuổi 27. Có hơn 162.000 video trên YouTube về các bài phát biểu của ông. Trước đó, cuốn sách tiểu sử về Jobs của Walter Isaacson dày tới hơn 600 trang đã được công chúng đón nhận.

Tác phẩm sẽ được phát hành trực tuyến và miễn phí. Ảnh: stevejobsarchive.

Dù đã có nhiều tác phẩm về Jobs, Laurene Powell Jobs vẫn muốn mọi người có thể nghe trực tiếp thông điệp từ chồng mình. Bà ấy nói: “Người ta đã viết về anh ấy, nhưng đây thực sự là những lời nói, đoạn văn của anh ấy. Không có sự ảnh hưởng trung gian”.

Trong hơn 11 năm kể từ khi Jobs qua đời, công nghệ đã tăng tốc theo cấp số nhân. Jobs đã thấy trước sự phát triển của máy tính cá nhân và sự phổ biến của Internet từ nhiều năm trước. Nhưng những điều tích cực về công nghệ đã phai nhạt trong thập kỷ qua trong bối cảnh các vấn đề tiêu cực như nghiện điện thoại, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và nhiều hệ lụy xã hội khác xuất hiện.

CEO Tim Cook của Apple, người được Jobs thuê vào năm 1998, cho biết: “Công nghệ không tự nó trở nên tốt hay xấu mà điều đó nằm trong tay người sáng tạo”. Cook đang xúc tiến in Make Something Wonderful ra bản cứng để phát cho nhân viên Apple như một lời nhắc nhở rằng “mục đích của công ty là tạo ra những sản phẩm tốt nhất trên thế giới, thực sự làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn những gì chúng ta đã có”.

Về mặt văn hóa, khi công nghệ quá tập trung vào tương lai thì những bài học từ quá khứ thường bị bỏ quên. Tại thời điểm này, khi AI đang làm náo loạn xã hội, những người tạo ra nó dường như có xu hướng lặp lại những sai lầm vội vàng của thế hệ đi trước. Và lúc này cuốn sách của Jobs sẽ là một lời cảnh báo đối với sự phát triển chung của công nghệ.

Vào thời điểm ra mắt iPhone, Jobs chia sẻ: “Tôi tin rằng một trong những cách mà mọi người thể hiện sự tôn trọng đối với nhân loại là tạo ra một thứ gì đó tuyệt vời và đưa nó ra thị trường”.

Đối với Jobs, mong muốn đó thể hiện qua việc tạo ra các sản phẩm, thay vì một cuốn hồi ký. Giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, người đã mua lại Pixar, cho biết: “Tôi đã khuyến khích ông ấy ngồi với một nhà sản xuất và một người quay phim và kể câu chuyện của mình. 6 tháng trôi qua, ông ấy không thể làm nổi điều đó”.

Hy vọng truyền lại kiến thức cho thế hệ đi sau

Và khi ông qua đời, việc bảo tồn di sản của Jobs đã được Steve Jobs Archive đảm nhận. Ý tưởng về cuốn sách mới cũng bắt nguồn từ một cuốn sách nhỏ dài 40 trang được nhóm cho ra đời vào năm 2017. Khi họ tiếp tục bổ sung thêm thông tin và ảnh, tác phẩm này được phát triển thành một cuốn sách 250 trang như hiện tại.

Trong cuốn sách mới sẽ có một số bức ảnh chưa bao giờ được công khai trước đây, chẳng hạn bức chân dung Polaroid ghi lại hình ảnh Jobs trẻ trung trong bộ tuxedo. Nội dung của cuốn sách cũng được sắp xếp theo thứ tự thời gian, tập trung vào những suy nghĩ và triết lý nội tâm của Jobs hơn là các quyết định kinh doanh hoặc cách ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo công ty xuất sắc vào thời của mình.

Jobs lúc 2 tuổi. Sau này ông đã gọi máy tính là "chiếc xe đạp của trí não". Ảnh: SJA.

Ông Iger nói: “Chúng ta không cần một cuốn sách cho chúng ta biết những gì ông ấy đã làm, bởi vì chúng ta thấy điều đó hàng ngày trong cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta cần một cuốn sách thực sự đưa chúng ta vào thế giới nội tâm và cho chúng ta biết ông ấy là ai. Đó mới là cuốn sách gần gũi”.

Những người thân cận nhất với Jobs cũng hiểu ông luôn có mong muốn truyền lại kiến thức và nuôi dưỡng những người trẻ hơn. Các bài phát biểu khai giảng của ông đã thể hiện rất rõ điều đó. “Hãy luôn sống khao khát, hãy luôn sống dại khờ” là câu nói nổi tiếng của Jobs với các sinh viên Đại học Stanford.

Hay trong thông điệp với lứa học sinh tốt nghiệp năm 1996 tại trường trung học Palo Alto, trong đó có đứa con lớn nhất của ông, Lisa Brennan-Jobs, Jobs đã nói với họ: “Hãy coi cuộc đời của các con như những chiếc cầu vồng uốn lượn trên đường chân trời của thế giới này. Các con xuất hiện, có cơ hội rực rỡ trên trời và sau đó biến mất”.

Trong email cuối cùng gửi cho chính mình, vào tháng 9 năm 2010, Jobs cũng chia sẻ rằng thế giới mà ông đang sống, thực phẩm ông ăn, ngôn ngữ ông nói, phương pháp điều trị y tế mà ông nhận được, đều do thế hệ đi trước phát minh và phát triển. “Tôi yêu và ngưỡng mộ giống loài của mình, dù còn sống hay đã qua đời. Tôi hoàn toàn dựa vào họ trong suốt cuộc đời và cả niềm hạnh phúc của tôi”, ông viết. Dòng cuối của email này là “Đã gửi từ iPad của tôi".