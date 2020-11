Tiết kiệm hơn 50 triệu đồng khi mua Toyota Rush cuối năm

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao cuối năm, Toyota tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ đến 16 triệu đồng kết hợp giảm giá bán lẻ trước đó, giúp người mua tiết kiệm 51 triệu đồng.

Cuối năm là thời điểm mua sắm nhộn nhịp của người Việt, nhưng năm nay khác biệt hơn khi kinh tế toàn cầu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chi tiêu thắt chặt hơn. Thấu hiểu điều này, các hãng xe tung nhiều khuyến mại kích cầu mua sắm và cải thiện doanh số sau thời gian ảm đạm. Vì vậy, đây được đánh giá là thời điểm thích hợp để người Việt mua xe.

Các hãng xe triển khai nhiều chương trình khuyến mại dịp cuối năm.

Không nằm ngoài xu hướng, Toyota triển khai chương trình ưu đãi, nổi bật có xe Rush. Từ tháng 9, hãng giảm 35 triệu đồng khi mua mẫu xe này, đưa giá xuống còn 633 triệu đồng.

Trong tháng 11 và 12, Toyota tặng gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm - cao nhất đến 16 triệu đồng cho khách hàng mua cá nhân. Khách hàng kinh doanh dịch vụ nhận thêm bảo hiểm một năm trị giá 14 triệu đồng, hoặc mua gói bảo hiểm 2 năm (trị giá 27 triệu đồng) với 8 triệu đồng. Như vậy, người dùng có thể tiết kiệm hơn 50 triệu đồng khi mua Rush từ nay đến cuối năm.

Sau thời gian ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thói quen mua xe cũng thay đổi, quan tâm đến tính hữu dụng hơn. Trong đó, Rush có nội thất 7 chỗ, gầm cao, trang bị hiện đại và mức giá nhỉnh hơn chỉ 600 triệu đồng so với phân khúc sedan. Gầm cao của mẫu xe tiện dụng, cho khả năng di chuyển trên điều kiện đường khác nhau.

Rush trang bị nhiều tính năng thiết thực.

Mẫu xe thiết kế không quá hầm hố, có khả năng off-road đáng nể. Khoảng sáng gầm 220 mm cùng góc thoát trước/sau lớn giúp xe vượt qua dốc cao và tránh cạ gầm. Hệ dẫn động cầu sau cho tầm nhìn người thoáng rộng. Hệ thống treo sau liên kết đa điểm giúp xe vượt địa hình phức tạp, vận hành ổn định và êm ái hơn.

Hướng đến nhu cầu gia đình, không gian nội thất của Rush tương đối rộng nhờ cách bố trí thông minh, tinh tế. Hàng ghế thứ 2 và 3 đủ để chân và khoảng sáng trên đầu cho người trưởng thành. Khoang hành lý đủ chỗ cho vali, hành lý gia đình. Nếu không nhiều hành lý, khoang này có thể chứa vật dụng lớn như xe đạp, túi golf...

Không gian rộng rãi của mẫu xe Toyota.

Đây là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc được chứng nhận an toàn 5 sao của tổ chức ASEAN NCAP. Mẫu SUV này trang bị 6 túi khí cùng tính năng an toàn như phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

“Với mức giá hơn 600 triệu đồng, tôi không kỳ vọng quá nhiều khi mua Rush. Sau một năm sử dụng, chiếc xe này đáp ứng tất cả nhu cầu của gia đình. Trong những đợt triều cường, xe càng chứng minh lợi thế của thiết kế gầm cao", anh Thiện Phúc, một người dùng Rush, chia sẻ.

Trong khi đó, anh Minh Thái đánh giá cao các tính năng an toàn của Rush: "Tôi chọn mẫu xe này vì ấn tượng với trang bị an toàn, mang đến sự an tâm”.

Rush trang bị nhiều tính năng an toàn, vận hành êm ái.

Dù trải qua khó khăn do dịch, doanh số Rush vẫn ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, Toyota bán 198 chiếc Rush vào tháng 9. Con số này là 453 ở tháng 10, tăng trưởng 128% so với tháng trước. Trong 6 tháng đầu năm, mẫu xe đạt doanh số 12.889 chiếc tại Đông Nam Á.

Toyota Rush hội tụ những yếu tố người Việt quan tâm khi mua xe như giá rẻ, kiểu dáng, nội thất rộng rãi, tiện nghi và tính năng an toàn. Do đó, mẫu SUV đô thị này ngày càng được ưa chuộng trong tầm giá 600-700 triệu đồng.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết về Toyota Rush truy cập tại đây.