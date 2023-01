Tiếp viên hàng không ngồi giữa lối đi, nắm tay động viên hành khách

Ngày 15/1, Molly Simonson Lee đăng tấm hình chụp một nam tiếp viên hàng không của hãng Endeavour Air lên trang cá nhân.

Trong bức ảnh, người đàn ông ngồi bệt giữa lối đi trên máy bay, nhìn âu yếm và nắm chặt tay nữ hành khách. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng tạo ra cơn sốt khi đạt 11.000 lượt yêu thích và chia sẻ trên nhiều mạng xã hội.

Khoảnh khắc này được ghi lại trên chuyến bay từ tiểu bang North Carolina về thành phố New York (Mỹ). Vị khách kia được cho là mắc chứng sợ độ cao và không thể giữ bình tĩnh từ khi máy bay bắt đầu cất cánh.

“Suốt hành trình, anh ấy ngồi đó và liên tục động viên cô gái. Mỗi khi có âm thanh lạ hay sự rung lắc trên cao, anh lại nắm chặt tay hành khách và bình tĩnh giải thích, trấn an. Có lẽ công ty hàng không nên tặng người này một món quà để ghi nhận sự tận tâm”, Simonson Lee viết.

Theo news.com.au, nam tiếp viên tên Floyd Shannon-Dean và bắt đầu làm việc tại Endeavour Air từ tháng 10/2022. Delta Airlines, một trong những doanh nghiệp hàng không lớn nhất tại Mỹ kiêm chủ sở hữu Endeavour Air, cũng nhận được cơn mưa lời khen về quá trình đào tạo nhân viên sau bức ảnh đặc biệt.

Nhiều người dùng Internet bất ngờ và bày tỏ thái độ trân trọng đối với hành động tử tế của thành viên phi hành đoàn.

“Tiếng ồn giữa không trung khiến tôi phát hoảng. Ước gì cũng có ai đó động viên tôi như thế”, một tài khoản bình luận.

“Hầu hết tiếp viên hàng không tôi từng gặp đều chuyên nghiệp một cách lạnh lùng. Rõ ràng, một nụ cười trấn an cũng sẽ giúp ích”, người khác bày tỏ.

Số liệu từ hàng không Virgin Australia cho thấy ít nhất 10% hành khách của họ lo lắng, sợ hãi ở mức độ cao khi di chuyển bằng máy bay.

Nữ phi công tư nhân Jacki King, đồng thời là tình nguyện viên dự án giảm lo âu cho khách hàng không Fearless Flyers, khuyên mọi người nên tìm hiểu cách thức hoạt động của máy bay.

Bạn sẽ biết chính xác điều gì đang xảy ra khi phương tiện cất cánh, đạt độ cao và sau đó hạ cánh tại điểm đến. Trong trường hợp thực sự cần thiết, bạn có thể tìm kiếm một số khóa học chuyên nghiệp nhằm kiểm soát cơn sợ hãi.

