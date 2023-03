Tiếp viên hàng không có được miễn soi chiếu hành lý?

Theo luật sư, hành lý của tiếp viên không thuộc đối tượng được miễn soi chiếu. Việc kiểm tra hành lý của họ được thực hiện tương tự với hành khách đi trên chuyến bay.

Sau vụ hơn 11 kg ma túy được 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang về từ Pháp, nhiều người thắc mắc tiếp viên hàng không có phải kiểm tra hành lý tại sân bay như hành khách hay không?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Điều 43 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam nêu rõ danh sách tổ bay sẽ được cung cấp cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trước khi làm thủ tục kiểm tra. Tổ bay phải mặc trang phục theo quy định, tự đóng gói hành lý và chỉ được phép mang hành lý theo quy định của hãng hàng không.

Tại nơi kiểm tra an ninh, thành viên tổ bay phải xuất trình thẻ nhận dạng để kiểm tra, đối chiếu. Về hành lý, việc soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh đối với thành viên tổ bay và hành lý của họ được thực hiện tương tự với hành khách, hành lý xách tay của hành khách xuất phát.

Điều 41 Thông tư này quy định hành khách, hành lý xách tay phải được kiểm tra an ninh bằng soi chiếu an ninh hàng không trước khi vào khu vực hạn chế 100%, trừ trường hợp được miễn kiểm tra an ninh hàng không theo quy định. Người từ chối soi chiếu an ninh hàng không sẽ bị từ chối vận chuyển.

Ngoài ra, hành lý ký gửi vận chuyển không cùng với hành khách trên chuyến bay cũng phải được soi chiếu bằng tia X hoặc kiểm tra bằng dụng cụ, thiết bị phát hiện chất nổ. Những vật phẩm thuộc trường hợp được miễn soi chiếu bằng máy soi tia X được quy định tại thông tư này bao gồm túi ngoại giao, túi lãnh sự, thi thể người đặt trong hòm kẽm gắn kín, các sản phẩm làm từ máu, bộ phận nội tạng dùng cho việc cấy ghép, vaccine hoặc hàng hóa nguy hiểm mà việc soi chiếu hoặc kiểm tra trực quan sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không (như các vật liệu cho nghiên cứu hạt nhân, vật liệu phóng xạ...)

Đối chiếu những quy định trên, có thể thấy pháp luật không ưu tiên cho tiếp viên hàng không trong việc kiểm tra hành lý. Hành lý của tiếp viên không thuộc đối tượng được miễn soi chiếu. Việc kiểm tra hành lý của họ được thực hiện tương tự với hành khách đi trên chuyến bay.

Về quy trình soi chiếu hành lý của hành khách cũng như tiếp viên, Thông tư 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

Đầu tiên, người cần soi chiếu phải cởi bỏ áo khoác, mũ, giày, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ vật khác mang theo người; đặt các đồ vật, chất lỏng, thiết bị điện tử vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ;

Sau đó, đi qua cổng từ hoặc thiết bị soi chiếu cơ thể (nếu có). Nếu cổng từ hoặc thiết bị soi chiếu cơ thể báo động hoặc có biểu hiện nghi vấn thì nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sử dụng kết hợp thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan.

Cuối cùng, hành khách đặt hành lý xách tay lên băng chuyền đưa qua máy soi tia X. Khi hành lý có nghi vấn, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không phải tiến hành kiểm tra trực quan hoặc lục soát an ninh hàng không theo quy định.