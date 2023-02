Tiếp tục khởi tố bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và ra quyết định khởi tố một số bị can trong đường dây này.

Trước đó, ngày 16/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố các bị can: Vũ Đức Toại (SN 1998) trú tại xã Thái Dương, huyện Bình Giang (Hải Dương); Dương Phúc Chiến (SN 2000) trú tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) về tội "Tổ chức đánh bạc". Các bị can: Lục Văn Ninh (SN 2003) trú tại xã Phú Nhuận (Lục Ngạn); Hoàng Đức Dũng (SN 1996) trú tại xã Đức Long, huyện Quế Võ (Bắc Ninh); Nguyễn Anh Khoa (SN 1994) trú tại phường Đằng Giang, quận Hải An (TP Hải Phòng) về tội "Đánh bạc". Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng.

