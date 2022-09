Tiếp nhận 26 người do Campuchia trao trả

Trong số này có 11 người làm việc tại casino Rich World ở giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ngày 1/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 26 công dân Việt Nam (3 nữ, 23 nam) được Tổng cục Di trú - Bộ Nội vụ Campuchia trao trả. Những công dân này có hộ khẩu tại nhiều địa phương, từng vượt biên trái phép sang Campuchia, bị Tổng cục Di trú Campuchia phát hiện và giam giữ.

Trong số này có 11 người liên quan casino Rich World nằm ở bên kia sông Bình Di, nơi 42 người Việt đã tìm cách bỏ chạy về Việt Nam hôm 18/8.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng đã thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu và bàn giao cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng biên phòng An Giang tiếp nhận 26 công dân được phía Campuchia trao trả. Ảnh: Biên Cương.

Liên quan đến việc người Việt nhập cảnh trái phép sang Campuchia, 2 tuần trước, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 21 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện 40 người từ casino Rich World, bơi sông Bình Di để vào Việt Nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người nhập cảnh trái phép khai họ từng xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam. Sau khi sang Campuchia, nhóm này vào làm việc tại casino Rich World.

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, hàng chục người thống nhất tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Sau khi tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng sòng bạc, 42 người nhảy xuống sông Bình Di, nhưng một người bị bắt trở lại và một người mất tích (đã tìm thấy thi thể).

Các công dân Việt Nam được lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Biên Cương.

Ngày 23/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xử phạt hành chính 38 người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Trong đó, 34 người (trên 18 tuổi) bị xử phạt 4 triệu đồng/người, 4 người (từ 16 đến dưới 18 tuổi) bị xử phạt 2 triệu đồng. Hai trường hợp không bị xử phạt là người dưới 16 tuổi.

Sau khi điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Lệ khai nhận khoảng tháng 5, người đàn ông không rõ lai lịch đã rủ người phụ nữ này tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Lệ sau đó rủ Danh cùng tham gia đưa khách đến bến sông phía bờ Việt Nam để đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, nếu đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.