Tiếng 'Vàooooo!!!' có ảnh hưởng sức khỏe của bạn không?

Những tiếng hét "Vàooooo!!!" có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người xem, đặc biệt là nếu họ bị bệnh tim.

Sự căng thẳng là thủ phạm của khiến bệnh tim trở nặng hơn. Ảnh: Sanook.

Tiền đạo vung chân và trong tích tắc, thế giới "nín thở" nhìn theo quả bóng quay vòng. Kết quả sẽ quyết định sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá, vị trí của một đội tại World Cup, giá trị bản thân của một quốc gia và rõ ràng là cả sức khỏe của bạn.

Theo CNA, việc xem các trận đấu tại World Cup có thể khiến người hâm mộ bóng đá trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona đã tăng huyết áp trong trận đấu giữa những người đồng hương của mình với Nigeria.

Những thương vong khác trong quá khứ còn nghiêm trọng hơn. Trường hợp bình luận viên người Ai Cập tử vong vì đau tim sau khi đất nước của ông thua trận cuối cùng tại World Cup trước Saudi Arabia.

Một cổ động viên đội tuyển Đức, 56 tuổi, người Trung Quốc đã lên cơn đau tim ở Hồ Bắc, Vũ Hán, sau khi chứng kiến đội của mình thua sốc trước Mexico. Rất may, tình trạng của anh đã ổn định sau khi nhập viện.

Trên khắp thế giới, những người mang đồng hồ thông minh đã nhận được tin nhắn lo ngại về nhịp tim đột ngột tăng của họ trong loạt sút luân lưu.

World Cup có thể gây bệnh tim?

Không chỉ trên sân cỏ, những cổ động viên trên khán đài hay xem trực tiếp tại nhà cũng dâng cao cảm xúc theo từng đường chuyền của cầu thủ. Sự thay đổi trong cảm xúc có thể khiến ảnh hưởng đến huyết áp.

Một nghiên cứu trên tạp chí Tim mạch Canada cho thấy mạch đập của người xem tăng 75% khi họ xem trận đấu trên truyền hình và 110% khi xem trực tiếp. Điều này không khác gì với sự căng thẳng của tim do tập thể dục mạnh gây ra.

Huyết áp tăng đột ngột không phải là mối quan tâm duy nhất mà người hâm mộ bóng đá cần lưu ý.

Tiến sĩ Dinesh Nair, chuyên gia tư vấn tim mạch, chủ tịch ủy ban y tế của Hiệp hội bóng đá Singapore, cho biết nghiên cứu ở Brazil được tiến hành trong 4 mùa giải World Cup cho thấy tỷ lệ đau tim tăng lên trong các trận chung kết và lên đến đỉnh điểm khi Brazil thi đấu với các quốc gia khác.

Tại Đức, 47% trong số 4.279 bệnh nhân nhập viện vì các biến cố tim mạch vào những ngày đội tuyển Đức thi đấu tại World Cup 2006. Những người này vốn có tiền sử bệnh tim mạch vành, theo một nghiên cứu trên tạp chí Y học New England (NEJM).

Tiến sĩ Dinesh Nair cho biết: "Tỷ lệ cấp cứu tim khi xem Đức thi đấu tại World Cup cao gấp 2,66 lần so với cùng kỳ năm 2002. NEJM kết luận việc xem một trận đấu căng thẳng làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim mạch".

Nước Anh yêu bóng đá cũng từng chứng kiến một kịch bản tương tự. Những cổ động viên phải nhập viện vì cơn đau tim tăng trong World Cup 1998. Tiến sĩ Dinesh Nair cho biết thực tế, nó đã tăng 25% khi Anh thua Argentina trong loạt sút luân lưu vào năm đó.

Theo một nghiên cứu mới, hoạt động thể chất cường độ cao hoặc cảm xúc căng thẳng, khó chịu đều có thể gây ra cơn đau tim. Ảnh: Sam houston heart.

Xem các trận đấu World Cup thực sự thót tim

Các trường hợp tử vong liên quan đến tim thường do các cơn đau tim và ngừng tim gây ra. Tiến sĩ Dinesh Nair cho biết: "Các cơn đau tim xảy ra khi không cung cấp đủ oxy cho mô cơ tim do tắc nghẽn động mạch. Tuy nhiên, ngừng tim là do chức năng bất thường của hệ thống điện tim".

Tiến sĩ Dinesh Nair cho biết: "Các nhà nghiên cứu từ tạp chí Y học Mỹ tuyên bố sức khỏe tim mạch bị ảnh hưởng bởi các phản ứng thần kinh nội tiết bất thường trong các tình huống nguy cơ cao và căng thẳng. Những phản ứng này làm tăng lượng oxy, đồng thời giảm nguồn cung cấp oxy, làm tăng nguy cơ nhịp tim bất thường và đông máu".

Theo CNA, nếu người xem bóng đá còn liên quan đến cá cược hoặc tiền bạc, thiệt hại còn lớn hơn.

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết gặp phải các triệu chứng như khó thở, đau và tức ngực, tim đập nhanh, buồn nôn, choáng váng hoặc chóng mặt đột ngột, đổ mồ hôi lạnh ở lưng, quai hàm hoặc cánh tay sau khi xem một trận đấu World Cup, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức.

Bệnh tim có thể tái phát vào World Cup?

Các chuyên gia tim mạch nói rằng không có tài liệu nào cho thấy các trường hợp đau tim tăng đột biến trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng bệnh tim là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất ở Singapore.

"Ước tính có 16 người chết vì bệnh tim mạch mỗi ngày. Thực tế, số liệu thống kê từ năm 2016 cho thấy bệnh tim mạch chiếm 29,5% tổng số ca tử vong ở Singapore", tiến sĩ Dinesh Nair cho biết.

Một nghiên cứu năm nay cho thấy chỉ 1 trong số 12 người tử vong do đau tim, bởi các phương pháp điều trị y tế ở Singapore đã trở nên hiệu quả hơn.

Nguyên nhân đằng sau những con số đó không có gì mới: Chế độ ăn nhiều cholesterol, căng thẳng, hút thuốc, uống rượu và gen di truyền. Nhưng trong mùa World Cup, các yếu tố khác có thể khiến bệnh tim tái phát.

Sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng theo mạch của giải đấu có thể nguy hiểm đối với những người bị bệnh tim. Ảnh: Freepik.

"Trừ World Cup tổ chức tại Mỹ năm 1992 và World Cup năm 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai, các kỳ World Cup còn lại hầu hết có các trận đấu được chiếu vào đêm muộn. Điều này liên quan đến sự thay đổi trong chu kỳ giấc ngủ. Thiếu ngủ và căng thẳng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe", ông nói, tham chiếu đến múi giờ của Singapore (nơi sớm hơn Việt Nam 1 tiếng - PV).

Ví dụ, trong World Cup 2014, ít nhất ba người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã tử vong sau khi thức khuya để xem các trận đấu, hai trong số đó là do đau tim và đột quỵ.

"Nguy cơ này thậm chí còn cao hơn ở những bệnh nhân mắc bệnh tim từ trước, đặc biệt nếu họ quên uống thuốc theo đơn", tiến sĩ Dinesh Nair cho biết.

Giảm thiểu rủi ro bằng cách nào?

Tiến sĩ Dinesh cho biết: "Không có khả năng một người được chẩn đoán mắc bệnh tim sẽ bị biến cố tim khi xem World Cup - miễn là tình trạng đó đã được điều trị thích hợp".

Nguy cơ bị đau tim của bạn chỉ tăng lên nếu tình trạng của bạn nghiêm trọng và không được điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp kịp thời.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, hãy tránh hút thuốc, uống rượu, caffein và ngủ đủ giấc trong thời gian dài. Tiến sĩ Dinesh nói: "Hãy chắc chắn rằng bạn tiếp tục dùng thuốc theo đơn do bác sĩ kê".

Vì vậy, nếu bạn muốn xem nhiều sự kiện World Cup hơn trong đời, có lẽ bạn nên áp dụng lối sống lành mạnh. Điều đó có nghĩa là theo dõi chế độ ăn uống của bạn, tập thể dục thường xuyên và khám tổng quát định kỳ để nhận biết những biến đổi sức khỏe.