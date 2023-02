‘Tiếng gõ ở căn nhà gỗ’ khiến fan nguyên tác khó chịu

Việc Shyamalan thay đổi kết phim so với nguyên tác khiến một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng. Họ cho rằng điều đó khiến "Knock at the cabin" sáo rỗng và lạc quẻ.

Mới đây, bộ phim Knock at the cabin (tựa Việt: Tiếng gõ ở căn nhà gỗ) chính thức được công chiếu. Dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Cabin at the End of the World của nhà văn Paul G. Tremblay. Sau chưa đầy một tuần ra mắt, Knock at the cabin soán ngôi Avatar 2 để trở thành phim ăn khách nhất tuần qua. Tuy nhiên, theo Screen Rant, tác phẩm này gây tranh cãi vì thay đổi kết cục so với nguyên tác.

Cụ thể, chuyện phim kể về cặp đôi Eric - Andrew cùng con gái nuôi Wen bị một nhóm lạ mặt khống chế. Chúng yêu cầu một trong 3 người phải tự nguyện hy sinh để giải cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong. Kết phim, đạo diễn lựa chọn nhân vật Andrew hy sinh. Tuy nhiên, theo đúng nguyên tác, Wen đã chết và cặp đôi Eric - Andrew nhất định không sát hại lẫn nhau.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả lên tiếng về việc này. Họ cho rằng việc Shyamalan tự ý thay đổi kết cục khiến phim mất đi tính bi kịch và cũng như chiều sâu. “Đoạn kết làm hỏng cả một tác phẩm. Nó đem lại cảm giác dễ đoán và nhàm chán, hoàn toàn lạc quẻ với câu chuyện vững chắc được xây dựng ngay từ đầu”, tài khoản @bxrdsofprxy viết. Một ý kiến khác gay gắt hơn khi cho rằng Knock at the Cabin đã “biến một kết cục đẹp đẽ, tuyệt vọng, trở thành một cái kết thực sự ngu ngốc”.

Tiếng gõ ở căn nhà gỗ mắc nhiều lỗi về kịch bản. Ảnh: Universal Pictures.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khen ngợi sáng tạo của Shyamalan. Cây bút Jeff Zhang của Strange Harbors đánh giá: “Knock at the cabin hấp dẫn bởi lối kể khéo léo của đạo diễn. Bộ phim hay nhất của anh ấy kể từ The Village. Fan nguyên tác sẽ cảm thấy tức giận nhưng cá nhân tôi yêu thích sự thay đổi ở phần kết của phim. Nó trở nên có kết cấu hơn nhiều”.

Mặc dù có triển vọng doanh thu cao, Knock at the cabin chưa phải một dự án chất lượng của Shyamalan. Phim ôm đồm tình tiết, trong khi bỏ qua sự logic của kịch bản. Trên trang Rotten Tomatoes, dự án này nhận về điểm số 68% từ các chuyên gia.