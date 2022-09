Tiền xu in hình Vua Charles III sẽ được phát hành vào Giáng sinh

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về đồng xu in chân dung của Vua Charles III đã được công bố. Chúng sẽ cùng lưu hành với đồng xu in hình Nữ hoàng Elizabeth II trong thời gian tới.

Theo trang tin Bloomberg, công ty in tiền quốc gia Anh Royal Mint mới đây đã công bố những hình ảnh đầu tiên về đồng 50 xu và đồng 5 bảng Anh in chân dung của Vua Charles III.

Theo đó, những đồng tiền này sẽ được đưa vào sử dụng trước Giáng Sinh năm nay, chúng sẽ cùng lưu hành cùng với những đồng tiền in hình Nữ hoàng Elizabeth II. Royal Mint cũng cho biết thêm rằng những đồng với mệnh giá nhỏ hơn sẽ được công bố sau.

Theo đúng truyền thống, chân dung Vua Charles III trên các tiền xu quay mặt sang trái, hướng ngược lại với người tiền nhiệm và cũng chính là mẹ của ông - Nữ hoàng Elizabeth II.

Đồng 50 xu in chân dung Vua Charles III - Ảnh: Chris Ratcliffe.

Bà Anne Jessopp - giám đốc điều hành Royal Mint - cho biết mỗi đồng xu thường tồn tại được khoảng 20 năm, do đó các đồng xu in chân dung Nữ hoàng Elizabeth II và Vua Charles III sẽ cùng lưu hành trong nhiều năm tới. Theo bà, hiện có khoảng 27 tỷ đồng xu được lưu hành ở Vương quốc Anh in hình Nữ hoàng Elizabeth II.

Đồng thời, cơ quan thuế của Anh cũng cho biết việc thay đổi hình ảnh trên tiền xu không ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia, vì tiền xu được sản xuất liên tục để thay thế những đồng tiền đã bị mòn. Và với xu hướng thanh toán không chạm hiện nay, người dân Anh cũng ít sử dụng tiền mặt hơn, do đó số lượng tiền được in mới trong tương lai sẽ giảm đi.

Mặc dù tiền xu đã được đổi mới, tiền giấy của Anh vẫn đang giữ nguyên như cũ. Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) mới đây đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục phát hành các tờ tiền in hình Nữ hoàng để "giảm thiểu tác động lên môi trường và tài chính". Hoàng gia Anh cũng đã đồng ý với việc này và thông báo sẽ công bố mẫu tiền giấy vào cuối năm nay, dự kiến lưu hành vào giữa năm 2024.