Tiền vệ Australia không đá phút nào vẫn đổi được áo với Messi

Cameron Devlin, tiền vệ tuyển Australia, có lẽ là người hạnh phúc nhất sau khi đội bóng của anh bị Argentina loại ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Cameron Devlin chụp ảnh với Lionel Messi sau trận đấu.

Cameron Devlin là một trong 6 cầu thủ của Australia không ra sân phút nào tại World Cup 2022. Tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi đã được Messi tặng áo đấu sau khi đội tuyển xứ tango giành chiến thắng 2-1 hôm 4/12.

Messi được trao giải Cầu thủ hay nhất trận thắng của Argentina trước Australia. Sau khi Messi nhận giải thưởng, Cameron Devlin đã tiếp cận ngôi sao của PSG nhằm xin đổi áo với anh. Messi ngay lập tức đồng ý và đổi áo đấu với Cameron Devlin.

Có thể nói, Cameron Devlin đã nhận được món quà to lớn từ Lionel Messi. Chiếc áo mà Messi đổi là áo đấu mà anh mặc ở trận thứ 1.000 trong sự nghiệp. Đây cũng là trận đấu mà Messi phá bỏ lời nguyền không ghi bàn ở vòng knock-out World Cup khi anh xé lưới Australia ở phút 35. Cầu thủ người Argentina tung ra cú sút chuẩn xác vào góc dưới khung thành Australia, qua đó giúp đại diện Nam Mỹ khai thông bế tắc.

Một số tuyển thủ Australia là Marco Tilio, Keanu Baccus và Jason Cummings cũng chụp ảnh selfie với ngôi sao người Argentina sau trận đấu.

Cameron Devlin (24 tuổi) mới ra sân một lần cho tuyển Australia. Anh đang khoác áo CLB Heart of Midlothian (Scotland). Mùa 2022/23, tiền vệ phòng ngự này đã thi đấu 19 trận cho Heart of Midlothian. Tháng 9 vừa qua, Cameron Devlin được HLV Graham Arnold triệu tập lên ĐTQG. Anh đá trận ra mắt tuyển Australia khi vào sân từ ghế dự bị ở cuộc đọ sức với New Zealand vào ngày 25/9.

Trong khi đó, Lionel Messi và các đồng đội đang chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan (2h ngày 10/12) ở tứ kết World Cup 2022.

Highlights Argentina 2-1 Australia Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia ở vòng 16 đội World Cup 2022 rạng sáng 4/12 (giờ Hà Nội).