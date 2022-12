Tiền vệ Argentina bị Van Dijk húc văng sau pha khiêu khích

Phút 89, Leandro Paredes phạm lỗi với Nathan Ake, sau đó tiếp tục gây hấn bằng việc vung chân sút mạnh bóng về khu vực kỹ thuật của tuyển Hà Lan.

Bóng không đi trúng cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện "Oranje", nhưng hành động này vẫn khiến cầu thủ dự bị của đội tuyển châu Âu nổi giận. Ở trong sân, Virgil van Dijk cũng không giữ được bình tĩnh. Anh chạy đến và húc mạnh khiến Paredes lăn ra sân.

Một vụ xô xát đã xảy ra trên sân. Trọng tài Lahoz đã phải rút thẻ vàng để cảnh cáo Paredes và thêm một thẻ cho HLV Lionel Scaloni vì lỗi phản ứng.

Pha bóng của Paredes như một phần trong nỗ lực câu kéo thời gian của Argentina. Tuy nhiên, tại World Cup 2022, quãng thời gian bù giờ sẽ được cộng đúng bằng với thời gian bóng chết. Đại diện Nam Mỹ phải chơi thêm 11 phút bù giờ, để rồi bị Hà Lan gỡ hòa 2-2 khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Argentina có nhiều cơ hội trong hiệp phụ nhưng không thể tận dụng, để rồi phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez mới có thể vượt qua Hà Lan ở loạt luân lưu với tỷ số 4-3, qua đó giành vé vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 8 năm. Đối thủ tiếp theo của nhà ĐKVĐ Nam Mỹ sẽ là Croatia.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019