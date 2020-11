Tiền thưởng giải Liên Quân Mobile AIC lên tới 12 tỷ đồng

Việt Nam có 3 đại diện góp mặt ở Liên Quân Mobile AIC (Arena of Valor International Championship), sự kiện được mong chờ nhất năm 2020.

Theo lịch thi đấu, Liên Quân Mobile AIC 2020 sẽ được chia làm 4 giai đoạn gồm: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.

Các trận đấu của vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29/11/2020. Vòng tứ kết diễn ra từ 2-6/12. Vòng bán kết diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/12. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 20/12.

Hai bảng đấu tại giải Liên Quân Mobile AIC 2020. Ảnh: Cao thủ Liên Quân.

BOX Gaming nằm ở bảng A cùng với Buriram eSports, POPS Bacon Time (Thái Lan), All Combo (Trung Quốc), Dunia Games (Indonesia), Hongkong Attitude (Đài Loan, Trung Quốc).

Trong khi đó, Saigon Phantom và đương kim vô địch Team Flash nằm chung ở bảng B. Đây được coi là "bảng tử thần" với sự góp mặt của các đội tuyển mạnh là MAD Team, Flash Wolves (Đài Loan, Trung Quốc), Talon eSports (Thái Lan) và Team Timing (Hàn Quốc).

Tổng giá trị tiền thưởng của giải Liên Quân Mobile AIC 2020 lên đến 12 tỷ đồng . Ảnh: Cao thủ Liên Quân.

Vòng bảng AIC 2020 diễn ra theo thể thức thi đấu vòng tròn để chọn ra 4 đội tuyển có thành tích cao nhất vào vòng tứ kết. Do đó các đại diện của Liên Quân Mobile Việt Nam có nhiều cơ hội để đi tiếp nếu không có bất ngờ xảy ra.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra ở thể thức BO5 (best of five). Vòng bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra theo thể thức BO7 (best of seven).

Giải Liên Quân Mobile AIC 2020 có tổng giá trị tiền thưởng lên đến 12 tỷ đồng . Trong đó, đội vô địch sẽ nhận được 40% tiền thưởng.