Tiền thu thuế đã vượt dự toán sau 11 tháng

Dù mới hết 11 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 1,18 triệu tỷ đồng, vượt 5,1% so với dự toán cả năm, tương đương mức vượt hơn 65.700 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất về tình hình quản lý thuế tháng 11 của Tổng cục Thuế cho biết dù chưa kết thúc năm 2021 nhưng nhiều khoản thu, sắc thuế thu đã đạt và vượt dự toán cả năm.

Trong đó, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý sau 11 tháng đã đạt 1,18 triệu tỷ đồng , vượt 5,1% so với dự toán cả năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố gia hạn và một số khoản thu đột biến thì mức tăng so với cùng kỳ cũng là 4,1%.

Tỷ lệ vượt dự toán kể trên tương đương với số thu từ thuế đã cao hơn 65.700 tỷ đồng so với kế hoạch được giao từ đầu năm của cơ quan quản lý.

Trong số thu kể trên, tiền thu từ dầu thô ước đạt 38.104 tỷ, vượt 64,2% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ. Tương tự, tiền thu nội địa ước đạt trên 1,135 triệu tỷ, cao hơn 3,8% dự toán cả năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2020.

“Riêng số thu từ thuế, phí nội địa ước đạt 900.567 tỷ đồng , bằng 102,1 % so với dự toán và 111,1% so với cùng kỳ năm trước”, Tổng cục Thuế cho biết.

SỐ THU NSNN DO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ NĂM 2021 Nguồn: Tổng cục Thuế; Tổng hợp Nhãn Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Số thu trong tháng tỷ đồng 134000 112449 100897 120742 94272 94014 107431 68852 52000 121482 151134 Lũy kế từ đầu năm

134000 246449 347346 468088 562360 656374 763805 855384 907384 1028866 1180000

Cũng theo cơ quan quản lý Thuế, sau 11 tháng, có 14/18 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 91%. Trong đó, một số khoản thu lớn như doanh nghiệp Nhà nước ước thu đạt 101,6% dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 99,5%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 107,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 107,7%; tiền sử dụng đất đạt 121,5% và tiền thuê đất là 125,9%.

Ngoài ra, có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng so với cùng kỳ bao gồm khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 13,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,1%; ngoài quốc doanh tăng 25,8%; thuế thu nhập cá nhân tăng 7,6%; lệ phí trước bạ tăng 6,9% và cấp quyền khai thác tài nguyên tăng 14,9%...

Theo cơ quan quản lý, số thu thuế, phí nội địa đạt khá so với dự toán là do các địa phương đã mở cửa trở lại, kinh tế dần phục hồi. Ngoài ra, còn có một số khối ngành như ngân hàng thương mại, kinh doanh đất động sản, chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn, kinh doanh chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn cho ngân sách.

Kinh doanh chứng khoán tăng trưởng cao là một trong những ngành đóng góp lớn vào số tăng thu tiền thuế từ đầu năm. Ảnh: Việt Linh.

Bên cạnh đó, do thực hiện Nghị định 126/2020, các doanh nghiệp đã tạm nộp trước số thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 quý đầu năm (khoảng 51.600 tỷ) để đảm bảo không thấp hơn 75% số thuế thu nhập dự kiến phải nộp của cả năm. Nếu loại trừ khoản thu này thì tiền thu thuế, phí nội địa chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Cũng trong thời gian qua, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021 về việc gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021.

Trong đó, các loại thuế, phí được gia hạn bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp từ tháng 3 đến tháng 8 và quý I-II; thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I-II; gia hạn tiền thuê đất kỳ 1 cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực gặp khó khăn do tác động của đại dịch.

Đến cuối tháng 11, đã có gần 120.000 doanh nghiệp, tổ chức và gần 19.500 hộ, cá nhân kinh doanh xin đề nghị gia hạn các khoản thuế, phí kể trên. Trong đó, tổng số tiền thuế, tiền thuế đất được gia hạn là gần 93.000 tỷ đồng .