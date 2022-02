Tiến sĩ người Việt tích cực hoạt động vì cộng đồng

Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô là nhà cố vấn luật đang sống và làm việc tại Australia. Hành trình nhân ái hướng tới người khó khănlà hoạt động thường niên được anh đặc biệt chú trọng.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Tô có hơn 20 năm theo học ngành luật, từ cử nhân đến tiến sĩ luật tại Đại học RMIT, Melbourne, Australia. Anh có nhiều hoạt động tích cực nhằm nâng cao chất lượng ngành luật tại Việt Nam và Australia. Đồng thời, anh thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại xứ chuột túi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nạn nhân của bạo lực gia đình.

Anh đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện, gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của dự án Rồng Xanh (Australia) - một dự án viện trợ không hoàn lại nhằm “ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn và bị lạm dụng sức lao động”.

Bên cạnh là nhà cố vấn luật, tiến sĩ Nguyễn Thành Tô dành nhiều tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện.

Tiến sĩ Tô đang là điều phối viên chương trình Sức khỏe và Phát triển Thanh niên tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - RTCCD.

Các lĩnh vực chủ yếu của RTCCD là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm trí, công tác xã hội, nghiên cứu và đánh giá hệ thống y tế và vận động chính sách y tế. Thông qua các nghiên cứu, dự án phát triển, trung tâm mong muốn những người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng sự chăm sóc y tế tốt nhất.

Năm 2020, tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nơi và tại Australia, các bệnh viện trở lên quá tải, bệnh nhân phải tự cách ly và điều trị tại nhà. Tiến sĩ Tô đã cùng các mạnh thường quân tham gia cứu trợ cho người Việt tại Australia.

Tiến sĩ Tô (thứ hai từ phải sang) và các đồng đội trong một chuyến thiện nguyện thời Covid-19.

Chung tay hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch giúp anh có cơ hội thể hiện tinh thần thiện nguyện. Thời gian này, anh thường đến trung tâm y tế từ 7h và kết thúc vào khoảng 17h chiều. Khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, cả đội phải tăng ca đến nửa đêm. Công việc hỗ trợ người mắc Covid-19 vất vả, nhưng được làm điều có ích cho xã hội nên anh và đồng đội không nề hà.

Bên cạnh đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Australia, tiến sĩ Tô cũng tham gia nhiều chương trình gây quỹ ủng hộ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Anh cũng là một trong những mentor chính của dự án gây quỹ “Give it back”. Dự án do Lead The Change khởi xướng thông qua hoạt động giúp mentee (người trẻ) định hướng nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch, phát triển bản thân. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp để xây dựng Thư viện Ước mơ dành cho trẻ em Việt Nam ở những vùng còn khó tiếp cận với sách và các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Các suất ăn, phần cứu trợ được gửi tới những người khó khăn trong dịch.

Trong suốt nhiều năm liền, tiến sĩ Tô giữ chức nhà lãnh đạo phát triển dự án “Chia sẻ yêu thương” - chương trình trò chuyện kết nối học sinh và phụ huynh. Dự án hướng tới xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm đến người khác trong cộng đồng, sống có tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Đối với anh, việc thiện nguyện phải xuất phát từ tâm. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vật chất đôi khi cũng chỉ xoa dịu phần nào sự khó khăn nhưng điều quan trọng là hành động quan tâm sẽ thắp lên ngọn lửa tình người, giúp mọi người có động lực vươn lên”, anh chia sẻ.