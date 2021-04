Tiến Nhật tuột vé dự Olympic Tokyo vì chấn thương

Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật thua đáng tiếc trước Petrov Roman tại chung kết kiếm 3 cạnh vòng loại Olympic Tokyo khu vực châu Á.

Tối 25/4, Nguyễn Tiến Nhật bước vào chung kết gặp Petrov Roman (Maldives). Kiếm thủ Việt Nam gặp chấn thương ở chân, nhưng nỗ lực thi đấu. Giữa hiệp 3, Tiến Nhật phải xin dừng trận đấu để điều trị và tiếp tục cố gắng thi đấu sau đó.

Gặp khó trong việc di chuyển khiến nhà vô địch SEA Games không tạo ra được lợi thế trước Roman. Tiến Nhật nhận thất bại 12-15 và đánh rơi tấm vé dự Olympic.

Ở nội dung này, Tiến Nhật là kiếm thủ có thứ hạng cao nhất và được miễn thi đấu vòng bảng. Anh có những chiến thắng dễ dàng để tiến vào trận chung kết.

Tiến Nhật để thua đáng tiếc trong trận chung kết vì chấn thương.

Trong buổi chiều, kiếm thủ Nguyễn Thị Thu Phương không vượt qua vòng bảng nội dung kiếm liễu nữ, còn niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam là Vũ Thành An thi đấu không thành công ở nội dung kiếm chém nam.

Thành An không gặp nhiều khó khăn để vượt qua vòng bảng với 4 chiến thắng và thua 2. Bước vào vòng loại trực tiếp, nhà vô địch SEA Games 30 được miễn vòng đầu và vào thẳng tứ kết. Thành An gặp lại Low Ho Tin (Hồng Kông, Trung Quốc), người từng thua anh tại vòng bảng. Tuy vậy, Thành An thua sát nút 13-15 khi liên tục để đối thủ dẫn điểm.

Theo quy định, nhà vô địch của vòng loại Olympic khu vực châu Á mới giành suất tới Tokyo. Thành An để tuột tấm vé, bỏ lỡ cơ hội lần thứ 2 liên tiếp góp mặt tại Thế vận hội.

Tại Olympic Rio 2016, đấu kiếm Việt Nam giành 4 suất trực tiếp tham dự, gồm Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa và Đỗ Thị Anh. Thành An chơi tốt nhất khi vào đến vòng 1/8 và cũng là người cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc.

Ngày 26/4, 3 kiếm thủ còn lại của Việt Nam sẽ xuất trận, gồm Phùng Thị Khánh Linh (kiếm chém nữ), Nguyễn Minh Quang (kiếm liễu nam) và Nguyễn Phương Kim (kiếm 3 cạnh nữ).