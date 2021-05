Tiên Nguyễn, Khánh Vy bày tỏ sự biết ơn trong Ngày của mẹ

Tiên Nguyễn đăng loạt ảnh thời trẻ và hiện tại của mẹ trên Instagram cá nhân cùng chú thích: "Happy Mother’s Day to my super woman and to all the mothers out there" (tạm dịch: Chúc mừng Ngày của mẹ đến người phụ nữ vĩ đại của con và những bà mẹ khác). Bà Thủy Tiên, mẹ Tiên Nguyễn, nhận được nhiều lời khen ngợi vẻ ngoài sắc sảo, mặn mà từ khi còn là diễn viên. Ảnh: @tiennguyenn.