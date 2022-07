Tiền không ngừng rút khỏi thị trường

NHNN vẫn miệt mài rút tiền về, thậm chí, cơ quan quản lý đã phải dùng tới tín phiếu kỳ hạn 2 tháng để kéo dài thời gian rút tiền khỏi thị trường.

Trong bối cảnh thị trường tiền tệ thế giới ghi nhận biến động mạnh nhất trong gần 2 thập niên trở lại đây, thị trường tiền tệ trong nước cũng ghi nhận những diễn biến chưa từng có.

Cụ thể, trên thị trường thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất đã khiến sức mạnh đồng USD tăng vọt, trái ngược với xu hướng này, một loạt đồng ngoại tệ lớn như euro, yen Nhật, bảng Anh… mất giá mạnh.

Không nằm ngoài xu hướng này, Đồng Việt Nam cũng đang chịu xu hướng mất giá liên tục so với USD từ đầu năm. Tuy nhiên, trong khi đà mất giá của euro, yen Nhật, bảng Anh… từ đầu năm đều đã đạt hai chữ số, mức giảm giá của Đồng Việt Nam so với USD mới chỉ vào khoảng 2%.

Để có thể kìm đà tăng của tỷ giá quy đổi USD/VNĐ này, Ngân hàng Nhà nước đã phải sử dụng 2 công cụ can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ là phát hành tín phiếu trên thị trường mở và bán USD giao ngay từ dự trữ ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước đã dùng tới tín phiếu kỳ hạn 56 ngày để tăng thời gian "giam giữ" tiền Đồng. Ảnh: T.L.

Tăng thời gian 'giam' tiền

Thực tế, hoạt động bán tín phiếu để rút ròng khối lượng tiền Đồng khỏi thị trường đã được NHNN áp dụng từ ngày 21/6 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính trong một tháng vừa qua, NHNN đã phát hành tổng cộng gần 400.000 tỷ đồng tín phiếu để rút khối lượng tiền VNĐ tương ứng khỏi thị trường.

Riêng tuần trước (11-15/7), khối lượng tiền Đồng bị cơ quan quản lý tiền tệ rút khỏi thị trường vào khoảng 59.000 tỷ. Tuy đã giảm mạnh so với tuần trước đó về giá trị (khoảng 140.000 tỷ) nhưng thời gian rút tiền lại được NHNN tăng mạnh hơn.

Cụ thể, trong tuần 4-8/7, NHNN đã phát hành tổng cộng 21.800 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày; gần 78.050 tỷ tín phiếu 14 ngày và 39.900 tỷ đồng tín phiếu 28 ngày. Đến tuần 11-15/7, đã không còn tín phiếu kỳ hạn 7 ngày nào được sử dụng, thay vào đó, NHNN phát hành gần 12.400 tỷ đồng tín phiếu 14 ngày và gần 46.900 tỷ đồng tín phiếu 28 ngày để rút tiền khỏi thị trường.

Thậm chí, trong 2 phiên đầu tuần này 18 và 19/7, cơ quan quản lý tiền tệ đã phải sử dụng tới tín phiếu kỳ hạn 56 ngày để tăng thời gian rút tiền Đồng. Trong đó, mức rút trong 2 phiên gần nhất lần lượt là 10.000 tỷ và 7.000 tỷ đồng .

Dựa vào dữ liệu giao dịch trên thị trường mở, có thể thấy xu hướng rút khối lượng tiền VNĐ của NHNN đã chậm lại nhưng thời gian rút tiền lại có xu hướng tăng mạnh hơn.

TIỀN VNĐ VẪN LIÊN TỤC BỊ RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG Diễn biến giao dịch tín phiếu trên thị trường mở của NHNN. Nguồn: NHNN; Tổng hợp Nhãn 21/6 22 23 24 27/6 28 29 30 1/7 4 5 6 7 8 11/7 12 13 14 15 18/7 19 Khối lượng mua tỷ đồng 159.26 0 0 0 213.24 332.76 265.04 128.5 229.59 289.48 249.22 0 0 254.58 295.73 213.46 190.34 204.12 257.47 364.56 361.4 Khối lượng bán

-200 -19400 -29999.7 -19999.8 -15000 -15000 -7040 -44999.8 -25599.9 -21500 -30700 -22500 -39999.5 -25050 -19149.9 -10999.8 -7999.5 -7649.9 -13480 -10000 -7000

Với kỳ hạn lên tới 56 ngày, 17.000 tỷ đồng NHNN đã rút về trong 2 phiên gần nhất sẽ phải đợi tới trung tuần tháng 9 mới có thể quay trở lại thị trường.

Với động thái can thiệp mạnh tay của NHNN vào thị trường tiền tệ, lãi suất cho vay VNĐ trên kênh liên ngân hàng đã tăng trở lại trong những phiên gần đây.

Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm bình quân giữa các ngân hàng phiên 18/7 ghi nhận ở mức 0,96%/năm, tăng 0,13 điểm % so với cuối tuần trước và cao hơn 0,24 điểm % so với một tuần trước.

Tương tự, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng đã tăng lên mức 1,44%/năm và 1,52%/năm, đều tăng mạnh so với tuần trước.

Trong khi đó, lãi suất cho vay USD liên ngân hàng không thay đổi ở hầu hết kỳ hạn. Hiện lãi suất cho vay qua đêm cố định ở mức 1,68%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 1,79%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 1,91%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 2,03%/năm.

Tỷ giá USD/VNĐ hạ nhiệt

Với việc lãi suất cho vay VNĐ liên ngân hàng tăng trở lại, chênh lệch lãi suất giữa VNĐ và USD trên kênh này đã được thu hẹp, qua đó làm giảm nhu cầu nắm giữ USD trong hệ thống và giảm áp lực lên tỷ giá quy đổi ngoại tệ này.

Trên thị trường ngoại tệ, sau khi tăng mạnh phiên 18/7, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ đã có xu hướng hạ nhiệt trên hầu hết kênh giao dịch.

Hôm nay (20/7), NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với phiên liền trước, xuống mức 23.214 đồng/USD. Đây đã là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của tỷ giá trung tâm.

TỶ GIÁ QUY ĐỔI USD/VNĐ HẠ NHIỆT Diễn biến giá giao dịch USD/VNĐ tại Vietcombank và thị trường tự do gần đây. Nguồn: VCB; Tổng hợp Nhãn 11/6 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1/7 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20/7 VCB mua đồng/USD 23030 23060 23080 23100 23100 23100 23110 23110 23110 23100 23160 23210 23210 23220 23210 23250 23300 23300 23310 23290 23280 VCB bán

23310 23340 23360 23380 23380 23380 23390 23390 23390 23380 23440 23440 23490 23490 23500 23490 23530 23580 23590 23570 23560 Tự do bán

23810 23830 23960 23940 23950 23970 23940 23970 23970 23970 23970 23960 23960 24060 24070 24150 24250 24310 24680 24530 24400

Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn/trần hôm nay các ngân hàng được giao dịch với đồng bạc xanh là 22.518 đồng/USD và 23.910 đồng/USD.

Trên kênh ngân hàng, giá bán USD tại hầu hết nhà băng đều đã quay đầu giảm. Trong đó, Vietcombank hiện niêm yết ở mức 23.280 - 23.560 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với chiều hôm qua và thấp hơn 30 đồng so với phiên 18/7.

VietinBank hôm qua đã giảm giá bán USD 35 đồng so với đầu tuần, đến hôm nay giảm tiếp 78 đồng, đưa giá bán đồng bạc xanh về mức 23.557 đồng/USD. Ở chiều mua vào, nhà băng này chấp nhận đổi 23.277 đồng lấy 1 USD .

Tương tự, giá bán USD tại cả BIDV và Agribank hôm nay đều giảm so với đầu tuần, hiện phổ biến dao động quanh mức 23.550 đồng/USD.

Đây cũng là giá bán phổ biến các ngân hàng thương mại tư nhân đưa ra, trong đó, Techcombank niêm yết ở mức 23.290 - 23.570 đồng/USD; HDBank niêm yết ở 23.320 - 23.540 đồng/USD; Sacombank và Eximbank cùng niêm yết ở mức 23.320 - 23.530 đồng/USD…

Trên thị trường tự do, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh cũng đã hạ nhiệt sau khi gần chạm mốc 24.700 đồng trong phiên 18/7.

Hiện giá bán USD trên kênh tự do phổ biến ở mức 24.400 đồng/USD, giảm 130 đồng so với phiên liền trước và thấp hơn 270 đồng so với đầu tuần. Ở chiều ngược lại, giá mua vào cũng giảm 105 đồng, hiện cố định ở 24.225 đồng/USD.