Tiện ích giáo dục toàn diện tại The Beverly Solari

The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park) sở hữu lợi thế lớn khi nằm kề trường học, góp phần mở ra lộ trình giáo dục bền vững cho cư dân nhí.

Ngoài yêu cầu về không gian, nhiều gia đình mong muốn môi trường sống đảm bảo sự tiện lợi trong việc giáo dục con cái. Do đó, nơi ở gần trường học là ưu tiên của nhiều bậc phụ huynh.

Đích đến ươm mầm thế hệ tương lai

Theo giới đầu tư, nhiều người mua nhà sẵn sàng chi tiền để sở hữu căn hộ gần trường học tốt cho con cái. Nhu cầu thiết thực này làm tăng giá trị của bất động sản gần trường học.

“Ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh là cho con cái tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Tuy nhiên, lượng căn hộ kề trường học thường không nhiều nên giá nhà tại những khu vực này thường cao hơn 1/3 so với giá nhà ở thông thường”, ông Nguyễn Cao Quý - nhà môi giới lâu năm tại quận 3, TP. HCM - cho biết.

Toàn cảnh The Beverly Solari - dự án căn hộ cuối cùng tại Vinhomes Grand Park.

Là dự án căn hộ cuối cùng tại Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari được chủ đầu tư ưu ái vị trí “tâm mạch giáo dục” với hệ thống trường học đối diện. Từ các phân khu The Oasis, The Tropical hay The Sunset, cư dân nhí mất 5-10 phút đi bộ tới trường trong hệ sinh thái văn minh, an toàn. Điều này không chỉ hỗ trợ con trẻ trưởng thành, độc lập, tự tin mà còn giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón, di chuyển.

Bên cạnh đó, The Beverly Solari nằm gần các trung tâm đào tạo chất lượng cao và tiên tiến tại TP Thủ Đức. Nổi bật là ĐH Quốc gia TP.HCM với 18 trường đại học thành viên và viện nghiên cứu chuyên đào tạo nhân lực chất lượng cao; đại học Fulbright sắp đi vào vận hành...

Lợi thế gần trường học giúp The Beverly Solari trở thành dự án sáng giá.

Sống tại The Beverly Solari, cư dân được “trải” sẵn lộ trình giáo dục chất lượng cao và phát triển bền vững cho con cái. Dự án góp phần ươm mầm tài năng của thế hệ tương lai với định hướng trở thành cư dân toàn cầu.

Lợi thế an cư nghỉ dưỡng

The Beverly Solari không chỉ là tâm điểm tri thức mới của TP Thủ Đức mà còn sở hữu nhiều lợi thế khi nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park. Theo đó, cư dân được trải nghiệm loạt tiện ích như bệnh viện quốc tế Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall, trạm xe buýt điện VinBus, công viên trung tâm 36 ha…

Hơn nữa, đây là dự án hiếm hoi giáp các tuyến đường lớn như Vành Đai 3, Phước Thiện… Tương lai khi các tuyến đường này được mở rộng, cầu Long Đại đi vào hoạt động, dự án sẽ gia tăng sức hút.

Dự án The Beverly Solari trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park.

The Beverly Solari được thiết kế tiện ích theo phong cách bờ Tây nước Mỹ, với đặc trưng thượng lưu và phóng khoáng. Nổi bật là đại lộ Rodeo nhộn nhịp trải dọc 3 phân khu, quảng trường Golden Eagle mang biểu tượng chim đại bàng. Cùng với đó là thiên đường nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ dưới thềm nhà với bộ ba hồ bơi ngoài trời, đồi Beverly Hills, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, vườn San Marino, suối cảnh quan… Tất cả kiến tạo không gian sống đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cho cư dân của The Beverly Solari.

Quảng trường Golden Eagle rộng lớn tại The Beverly Solari.

Một ưu điểm khác là dự án có chính sách bán hàng cũng như hình thức thanh toán linh hoạt cho người mua. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 gói hỗ trợ: Ngân hàng cho vay 80% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% trong 30 tháng hoặc ngân hàng cho vay 100% với lãi suất 0% trong 24 tháng. Cả 2 gói có mức ân hạn nợ gốc đến 48 tháng. Từ ngày 8/5, khách hàng nhận được voucher ưu đãi mua xe VinFast lên đến 200 triệu đồng.

Với nhiều ưu thế, The Beverly Solari không chỉ là nơi ươm mầm tài năng cư dân nhí, mà còn là điểm đến an cư lý tưởng tại TP Thủ Đức.