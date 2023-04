Tiện ích của 2 hãng hàng không tốt nhất thế giới

Hạng thương gia trên Singapore Airlines cung cấp ghế da rộng, phẳng. Tại đây, hành khách có thể sử dụng tính năng “Book the Cook” giống như hành khách hạng nhất để thưởng thức món ăn. Một nhược điểm nhỏ của ghế hạng thương gia ở Singapore là hành khách có thể phải nằm co mình ở một góc do phần chân và bàn chân bị thừa ra. Để tránh ngủ nghiêng, hành khách nên cân nhắc đặt chỗ ở phía trước cabin (ghế có vách ngăn). Ảnh: Singapore Airlines.