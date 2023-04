Tiền Giang, Bến Tre không để ùn ứ giao thông tại cửa ngõ miền Tây

Tại các “điểm nóng” ở cửa ngõ miền Tây, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, có nguy cơ xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Cầu Rạch Miễu vào những ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần phương tiện qua lại tăng đột biến.

Dự đoán của các ngành chức năng do đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài, số phương tiện từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông về miền Tây tăng cao.

Bà Trần Thị Kim Uyên, Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cho biết đã có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và chính quyền các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre), xử lý các sự cố giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60.

Những ngày này, ôtô qua từ các tỉnh miền Tây qua cầu Rạch Miễu tăng cao, thường xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.

Công ty BOT cầu Rạch Miễu bố trí 2 xe cứu hộ trực 24/24h tại giữa cầu Rạch Miễu và đầu cầu thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre để khắc phục hiện trường các vụ tai nạn giao thông hay phương tiện chết máy cản trở giao thông; tăng cường nhân viên bảo vệ, tuần cầu đường, kịp thời phát hiện các sự cố giao thông trên cầu Rạch Miễu báo cho lực lượng chức năng xử lý, bố trí thêm nhân viên kiểm soát vé và bán vé làn ngược; đồng thời sẵn sàng xả trạm khi ùn ứ giao thông nghiêm trọng khu vực cầu Rạch Miễu.

Riêng bến phà trạm Rạch Miễu có 4 chiếc phà loại 100 tấn, hoạt động hết công suất từ 4h sáng đến khi hết khách, để “chia lửa“ cho cầu Rạch Miễu.

Các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông (Công an Tiền Giang), Thanh tra giao thông (Sở GTVT Tiền Giang) và Cảnh sát giao thông đường cao tốc (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ công an) đã có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL1, cầu Rạch Miễu, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận… theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chủ động điều tiết, phân luồng từ xa để tránh ùn tắc giao; khi cần thiết huy động các lực lượng cảnh sát khác, công an huyện, công an xã, phường, thị trấn để hỗ trợ.

Bến phà Rạch Miễu tạm sẽ hoạt động hết công suất vào dịp lễ 30/4, 1/5.

Theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, rút kinh nghiệm từ các dịp lễ, tết trước đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tiền Giang đã phối hợp các đơn vị có liên quan, chủ động phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tránh ùn ứ, tắc nghẽn giao thông tại các “điểm nóng” trên quốc lộ 1, cầu Rạch Miễu, đảm bảo an toàn, thông suốt trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ sắp tới.