Tiễn đưa 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, vào viếng 3 liệt sĩ. Trong âm hưởng trầm buồn của ca khúc "Hồn tử sĩ", Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt 3 chiến sĩ đã hy sinh.