Tiền đạo U23 Thái Lan: 'Tuổi tác chỉ là con số'

Niphitphon Wongpanya, chân sút sinh năm 2004 của U23 Thái Lan, bày tỏ quyết tâm đánh bại Việt Nam để giành ngôi nhất bảng C.

"Trong cuộc đối đầu U23 Việt Nam, để có 3 điểm, chúng tôi phải chơi tích cực, hoạt động chăm chỉ hơn. Tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng, nó chỉ là con số", Siam Sport dẫn lời Wongpanya.

Ở giải vô địch Đông Nam Á 2022, U23 Thái Lan đem theo đội hình phụ, với nòng cốt là những cầu thủ thuộc lứa U19. Tương tự, U23 Việt Nam không đem theo lực lượng mạnh nhất. Song, các học trò HLV Đinh Thế Nam nhỉnh khi đây là lứa U21.

"Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, kết quả sẽ như thế nào. Nhưng để chiến đấu với những người hơn tuổi mình, chúng tôi phải chơi với cả trái tim", tiền đạo trẻ Thái Lan nói thêm.

U23 Thái Lan thi đấu tự tin trước U23 Singapore dù nòng cốt là các cầu thủ lứa U19. Ảnh: The Nation Thailand.

Sau cuộc lội ngược dòng 3-1 trước U23 Singapore ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, U23 Thái Lan đang nhận nhiều sự kỳ vọng từ truyền thông quê nhà. Siam Sport nhận xét đây là tập thể mạnh, chơi bóng kỹ thuật, tỉnh táo và tạo ra được bản sắc riêng trong lối chơi.

Hiện tại, U23 Thái Lan tạm xếp thứ 2 bảng C. Họ có 3 điểm, bằng U23 Việt Nam nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+2 so với +7). Cuộc đối đầu vào ngày 22/2 sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

U23 Thái Lan vẫn có nhiều cơ hội vào bán kết. Họ chỉ bị loại khi nhận thất bại với cách biệt hơn 3 bàn trước U23 Việt Nam. Khi đó, U23 Campuchia sẽ vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đội đầu tiên vào bán kết là U23 Timor Leste. Họ dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Chiều 22/2, đại diện bảng B sẽ được xác định sau trận lượt về giữa U23 Lào và Malaysia. Ở lượt đi, U23 Lào đã thắng 2-1.