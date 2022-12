Tiền đạo Hàn Quốc hoảng hốt vì những lời tỏ tình, cầu hôn trên mạng

Trước World Cup 2022, Cho Gue-sung chỉ có 20.000 người theo dõi, nhưng hiện có hơn 1,6 triệu follower. Dù ghi cú đúp vào lưới Ghana, vẻ ngoài mới khiến anh được chú ý.

Theo The Athletic, Cho Gue-sung đã phải tắt nguồn điện thoại. Tin tức từ nơi đóng quân của tuyển Hàn Quốc cho biết Cho bị làm phiền bởi các bình luận khen ngợi ngoại hình cho đến vô số lời cầu hôn, tỏ tình của dân mạng.

"Anh ấy cần nghỉ ngơi một chút", Seo Jung-hwan, nhà báo Hàn Quốc, nói. "Điện thoại hiển thị thông báo cả đêm khiến anh ấy không ngủ được. Cho đang cố gắng tập trung vào bóng đá, nhưng lúc nào cũng có tin nhắn gửi đến".

Chỉ trong vài ngày, từ một "người chơi bóng bình thường" (theo cách nói của Cho), cầu thủ này thành "ngôi sao mới" của tuyển Hàn Quốc. Các bài đăng trên mạng xã hội nói về Cho thậm chí còn nhiều hơn cả Son Heung-min.

Sự nổi tiếng đến với Cho không quá kỳ lạ khi anh đã ghi cú đúp vào lưới Ghana trong trận đấu hôm 28/11. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ phần lớn các bài viết, bình luận dường như chỉ tập trung vào vẻ ngoài điển trai, được so sánh với các diễn viên và chuyện hẹn hò, cuộc sống đời tư của nam tiền đạo.

Những lời tỏ tình, cầu hôn online

Khi bắt đầu giải đấu, Cho có khoảng 20.000 người theo dõi trên Instagram. Nhưng chỉ sau một tuần, con số này tăng lên thành 1,6 triệu.

Một trong những người hâm mộ mới của cầu thủ sinh năm 1998 đã viết trên Twitter: "Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy tài khoản Instagram của Cho, anh ấy chỉ có 40.000 follower, giờ anh ấy có hơn 1 triệu người theo dõi chỉ sau vài ngày. Cho Gue-sung, người đàn ông mạnh mẽ! Cảm ơn vì hai bàn thắng đẹp mắt và làm nên lịch sử ngày hôm nay. Bây giờ, hãy kết hôn với tôi".

Trước thời khắc làm tung lưới Ghana, Cho đã được nhiều khán giả World Cup chú ý. Khi đăng clip Cho ngồi ở hàng ghế dự bị trong trận mở màn World Cup 2022 của tuyển Hàn, Yim Hyun-su, nhà báo Hàn Quốc, dự đoán tiền đạo này sắp chứng kiến ​​"sự gia tăng điên cuồng về lượng người theo dõi trên Instagram".

Cho Gue-sung ghi cú đúp vào lưới Ghana tại vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Kyodo.

Yim đã đúng và clip của anh hiện thu hút hơn 7,3 triệu lượt xem.

Các tiêu đề về Cho xuất hiện trên Indian Express, Korea Herald và Scottish Sun. Các tờ báo khen ngợi vẻ ngoài điển trai, gọi anh là "face genius" hay "chàng trai bước ra từ truyện tranh".

Hôm 1/12, SCMP có bài viết Sorry Son Heung-min, South Korea’s got a new soccer star - and he’s grabbing the headlines for more than just his goals. (tạm dịch: Xin lỗi Son Heung-min, Hàn Quốc đã có một ngôi sao bóng đá mới và anh ấy đang gây chú ý không chỉ vì những bàn thắng của mình).

Khi nhập tên của Cho trên Google, các gợi ý tìm kiếm đầu tiên bao gồm "type of woman Cho likes" (mẫu phụ nữ mà Cho thích), "Cho dating" (Cho hẹn hò), "Cho marriage" (Cho kết hôn) và "Cho Park" (nhiều người hâm mộ so sánh ngoại hình của anh với diễn viên Park Seo-joon).

"Tôi không muốn nổi tiếng"

Devon Rowcliffe, tác giả của cuốn sách về bóng đá xứ kim chi Who Ate All the Squid, cho biết người hâm mộ Hàn Quốc vẫn luôn thể hiện tình cảm bằng cách dành tặng các danh hiệu, danh xưng mới cho cầu thủ.

"Sau kỳ World Cup 2002, tiền vệ Kim Nam-il trở thành 'biểu tượng tình dục' chỉ sau một đêm. Các cổ động viên nữ giơ cao tấm biển ghi lời tỏ tình hoặc cầu hồn trong những trận đấu có anh tham gia", Rowcliffe nói.

Còn theo Josh Hershman, chuyên gia xây dựng thương hiệu cá nhân, việc tăng từ vài nghìn người theo dõi trên mạng xã hội lên gần hai triệu follower chắc chắn sẽ khiến các thương hiệu phải để mắt đến Cho.

"Sẽ rất thú vị khi chờ xem những thương hiệu nào muốn tận dụng mức độ ảnh hưởng của anh ấy ra bên ngoài châu Á. Cũng đáng để theo dõi cách anh ấy xây dựng lại hồ sơ trực tuyến của mình. Cho đại diện cho điều gì? Anh ấy như thế nào ngoài sân cỏ? Sẽ có nhiều cơ hội hơn cho cầu thủ này".

Tiền đạo Hàn Quốc muốn chiến thắng trên sân cỏ thay vì nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Alex Grimm.

Hershman còn là CEO của Ten Toes Media, đơn vị đã tiến hành nghiên cứu về mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội của các cầu thủ thay đổi ra sao sau World Cup.

Ví dụ, Richarlison đã có thêm 3,85 triệu người theo dõi sau khi ghi hai bàn cho Brazil trong trận mở màn. Jude Bellingham có thêm 120.500 follower sau bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Anh. Tương tự, Kylian Mbappe có thêm 96.700 người theo dõi, Olivier Giroud tăng 40.500, Enner Valencia tăng 40.300 và Cody Gakpo có thêm 24.200 follower.

"Thực sự chỉ có World Cup mới có khả năng ngay lập tức đưa những cầu thủ ít tên tuổi từ khắp nơi trên thế giới trở thành ngôi sao gần như chỉ sau một đêm. World Cup là sân khấu lớn nhất của bóng đá toàn cầu, vì vậy nếu bạn thể hiện tốt, bạn biết rằng cả thế giới đang hướng về mình", Hershman nói.

Nhưng trường hợp của Cho có thể rất khác. Không giống như tất cả cầu thủ được liệt kê ở trên, anh đã không ghi bàn trong trận mở màn của đội mình. Cho thậm chí còn không đá chính trong trận đó.

Sau khi ghi hai bàn vào lưới Ghana, Cho và đồng đội vẫn không thể giành chiến thắng. Cơ hội đi tiếp mong manh của họ tại World Cup 2022 phụ thuộc vào lượt trận vòng bảng cuối cùng gặp tuyển Bồ Đào Nha.

"Tôi không muốn nổi tiếng. Dù sao tôi vẫn sẽ là con người như vậy. Tôi cần một chiến thắng hơn là hai bàn thắng. Thật xấu hổ khi chúng tôi không giành được 3 điểm", Cho phát biểu sau trận thua 2-3 của Hàn Quốc trước Ghana.