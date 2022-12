Tiền đạo Hàn Quốc đắt show sau World Cup 2022

Cho Gue-sung nhận được nhiều lời mời hợp tác, chụp ảnh quảng cáo từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm trong nước.

Cho Gue-sung là khách mời trong show truyền hình thực tế. Ảnh: Theqoo.

Theo tờ Sport Chosun, Cho Gue-sung sẽ là khách mời tham gia chương trình I Live Alone của đài MBC.

Sau khi chương trình được phát sóng ngày 16/12, khán giả bất ngờ khi thấy cầu thủ bóng đá Cho Gue-sung góp mặt trong tập tiếp theo với tư cách khách mời. Anh xuất hiện trong trailer được chiếu cuối chương trình.

Sau khi Hàn Quốc tham dự World Cup 2022 tại Qatar, Cho Gue-sung thu hút sự chú ý. Lượng người theo dõi trên trang cá nhân của anh tăng nhanh chóng từ 20.000 lên hơn 2 triệu lượt sau một tuần.

Cho Gue-sung đắt show giải trí, lời mời quảng cáo sau World Cup 2022. Ảnh: Naver.

Nhờ vẻ ngoài điển trai và màn thể hiện ấn tượng trên sân cỏ, Cho Gue-sung nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình giải trí khi về nước. Trước đó, Korea JoongAng Daily cho biết Cho Gue-sung sẽ là khách mời xuất hiện trong chương trình tạp kỹ You Quiz on the Block ngày 9/12.

Bên cạnh đó, MBN News đưa tin Cho Gue-sung nhận được nhiều lời mời hợp tác, chụp ảnh quảng cáo từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm trong nước.

Cho Gue-sung không phải cầu thủ đầu tiên xuất hiện trên chương trình I Live Alone. Trước World Cup, cầu thủ Hwang Hee Chan góp mặt với tư cách khách mời trong chương trình. Các tập anh xuất hiện đều đạt được tỷ suất người xem cao. Bởi vậy, nhiều người mong đợi sự xuất hiện của Cho Gue-sung trên chương trình truyền hình thực tế của đài MBC.