Tiền đạo điển trai của Hàn Quốc đắt show giải trí sau World Cup

Nhờ vẻ ngoài điển trai và màn thể hiện ấn tượng tại Qatar, Cho Gue-sung nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình giải trí sau khi về nước.

Cho Gue-sung vụt sáng sau World Cup 2022. Ảnh: Gol Caracol.

Đài tvN của Hàn Quốc đã xác nhận cầu thủ Cho Gue-sung sẽ là khách mời xuất hiện trong chương trình tạp kỹ You Quiz on the Block, theo Korea JoongAng Daily ngày 9/12.

Chương trình này được dẫn dắt bởi MC nổi tiếng Yu Jae-seok và diễn viên hài Cho Sae-ho, nơi người dẫn chương trình sẽ trò chuyện và đố vui với các khách mời là người nổi tiếng, giáo sư hoặc chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Tập sắp tới phát sóng vào 14/12 có sự góp mặt của ông Son Woong-jung, bố cầu thủ Son Heung-min.

Ê-kíp sản xuất chương trình đang lên lịch quay với tiền đạo 24 tuổi.

Cùng ngày, Yonhap đưa tin Cho cũng sẽ xuất hiện trên chương trình News A của đài Channel A. Tại đây, anh sẽ chia sẻ về hành trình được chọn vào đội tuyển quốc gia, khả năng chơi bóng ở châu Âu cũng như tình huống gây tranh luận với Ronaldo.

Hàn Quốc lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup sau 12 năm. Ảnh: Reuters.

Sau hành trình tại World Cup 2022, Cho Gue-sung và đồng đội được chào đón như những người hùng khi trở về nước. Anh cũng là một trong những cầu thủ vụt sáng, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông sau khi lập cú đúp vào lưới Ghana trong trận thua 2-3 hôm 28/11.

Ngay sau trận đấu, trang cá nhân của Cho tăng lượng người theo dõi chóng mặt, từ khoảng 20.000 lên 2,7 triệu. Theo The Athletic, anh đã phải tắt nguồn điện thoại do nhận được quá nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Không chỉ lọt vào mắt nhiều nhãn hàng, chương trình giải trí, Cho cũng trở thành cái tên được nhiều CLB nhắm tới sau giải đấu. Có 3 đội bóng ở châu Âu là Celtic (Scotland), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) và Rennes (Pháp) muốn chiêu mộ Cho Gue-sung, theo Joongang. Hiện, anh thuộc biên chế CLB Jeonbuk Hyundai Motors.