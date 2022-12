Tiền đạo Brazil xăm hình Neymar, Ronaldo trên lưng

Hình ảnh mới nhất trên Instagram cho thấy tiền đạo Richarlison đã xăm gương mặt của bản thân và hai huyền thoại Neymar, Ronaldo trên lưng, Fan Nation đưa tin ngày 14/12.

Richarlison là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil tại World Cup Qatar 2022 với 3/8 bàn thắng.

Nỗ lực của tiền đạo Tottenham có thể giúp anh trở thành huyền thoại của Brazil nếu đội tuyển này giành được chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, thất bại trong loạt sút luân lưu trước Croatia ở vòng tứ kết đã chấm dứt giấc mơ của Richarlison.

Trong khi đó, Ronaldo đã ghi 62 bàn thắng cho Brazil từ năm 1991 đến năm 2006, giúp đất nước của anh giành hai chức vô địch World Cup trong suốt sự nghiệp. Neymar cũng đã lập cú đúp tại Qatar, san bằng kỷ lục 77 bàn thắng quốc tế của vua bóng đá Pele.

Trước đó, sau trận Brazil thắng Hàn Quốc, tiền đạo Tottenham xúc động không kìm được nước mắt khi gặp huyền thoại Ronaldo Nazario.

Ronaldo gặp gỡ và trao đổi nhanh với Richarlison trong khu vực kỹ thuật của sân 974. "Rô béo" chúc mừng hậu bối vì ghi bàn, góp công cho chiến thắng đậm của Brazil. Trong khi đó, Richarlison tỏ ra rụt rè và rơi nước mắt khi đứng cạnh thần tượng.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019