Tiền bị 'hao hụt' khi chi tiêu ở các thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ

Tại thành phố New York, số tiền 250.000 USD sẽ chỉ có sức mua thực tế tương đương với 82.421 USD do mức thuế và chi phí sinh hoạt tại đây đều rất cao.

Theo CNBC, chỉ 7% số hộ gia đình tại Mỹ kiếm được từ 250.000 USD /năm trở lên. Tuy nhiên, giá trị thực tế của con số này có thể tăng lên ở các thành phố có mức sống thấp và ngược lại.

Sức mua thực tế của mức lương 250.000 USD phụ thuộc vào nền kinh tế tổng thể của mỗi thành phố, mức thuế và chi phí sinh hoạt. Trên khắp nước Mỹ, 250.000 USD có giá trị tương đương với 203.664 USD ở thành phố Memphis, bang Tennessee. Tuy nhiên, khoản tiền này lại chỉ bằng khoảng 83.000 USD ở thành phố New York.

SỨC MUA THỰC TẾ CỦA SỐ TIỀN 250.000 USD Nguồn: SmartAsset Nhãn New York Honolulu San Francisco Los Angeles Long Beach, California Washington San Diego



82.421 82.672 82.776 101.635 101.635 101.865 105.151

Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo gần đây của SmartAsset. Công ty này đã thực hiện khảo sát tại những nơi có mức thuế và chi phí sinh hoạt đắt đỏ đối với những người có thu nhập cao. Nghiên cứu đã so sánh mức thu nhập sau thuế ở 76 thành phố lớn nhất của Mỹ và điều chỉnh các số liệu về chi phí sinh hoạt.

Theo cách tính toán của SmartAsset, số tiền lương sẽ được công nhận sau khi trừ các khoản thuế của địa phương, tiểu bang và liên bang. Chi phí sinh hoạt sẽ bao gồm tiền nhà ở, hàng hóa, tiện ích, giao thông vận tải và các dịch vụ khác.

Báo cáo cho thấy khoản tiền 250.000 USD có sức mua thực tế thấp nhất tại New York và Washington, do đây đều là những nơi có chi phí sinh hoạt cao. Tại New York, giá thuê trung bình hàng tháng cho một căn hộ studio là 3.500 USD , theo dữ liệu từ RentHop.

Tại Washington, giá thuê trung bình cho một căn hộ studio cũng lên tới 2.300 USD /tháng. Năm ngoái, thủ đô của Mỹ được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ ba của xứ cờ hoa, dựa trên chi tiêu hộ gia đình hàng tháng. Trong khi đó, New York chỉ xếp thứ 5.

Một số thành phố ở California cũng khiến sức mua thực tế của số tiền 250.000 USD bị thuyên giảm, phần lớn là do mức thuế thu nhập của tiểu bang này. Ví dụ, ở San Francisco, cư dân có mức lương 250.000 USD bị đánh thuế cao hơn khoảng 6 điểm phần trăm so với người sở hữu mức lương 100.000 USD .

Ngoài ra, chi phí sinh hoạt ở San Francisco cao hơn 82,8% so với mức trung bình trên toàn quốc. Tương tự, tại thành phố Long Beach, bang California, những người có thu nhập cao bị đánh thuế tới 38%, chi phí sinh hoạt tại đây cũng cao hơn 52,5% so với mức trung bình trên cả nước.